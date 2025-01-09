Gaziantepli Halıcılar, Şam Emevi Camisi'nin Halılarını Yenileyecek

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şam'daki Emevi Camisi'nin halılarının Gaziantepli halıcılar tarafından yenileneceğini duyurdu. Başkan Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gaziantep'in bu önemli projeye talip olduğunu belirtti.

Gaziantep Halı Sanayi, Projeye Talip Oldu

Şahin, Gaziantep'in halı sektöründeki lider konumunun altını çizerek, "Dünyada halının lideri Gaziantepli halıcılarımız maliyeti tümüyle üstlendiler. Biz de Gaziantep Büyükşehir olarak gittik, çalışmayı başlattık" dedi.

İlk Teravih Namazına Yetişeceği Müjdesi

Başkan Şahin, Emevi Camisi'nin halılarının ilk teravih namazına yetişeceğini umarak, "Nasip eden Rabb'imize şükürler olsun" ifadelerini kullandı.