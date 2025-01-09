Gaziantepli Halıcılar, Şam Emevi Camisi'nin Halılarını Yenileyecek

Gaziantep, Emevi Camisi'nin halılarını yenilemek için kolları sıvadı. Fatma Şahin, halıların teravih namazına yetişeceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 13:51
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 13:51
Gaziantepli Halıcılar, Şam Emevi Camisi'nin Halılarını Yenileyecek

Gaziantepli Halıcılar, Şam Emevi Camisi'nin Halılarını Yenileyecek

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şam'daki Emevi Camisi'nin halılarının Gaziantepli halıcılar tarafından yenileneceğini duyurdu. Başkan Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gaziantep'in bu önemli projeye talip olduğunu belirtti.

Gaziantep Halı Sanayi, Projeye Talip Oldu

Şahin, Gaziantep'in halı sektöründeki lider konumunun altını çizerek, "Dünyada halının lideri Gaziantepli halıcılarımız maliyeti tümüyle üstlendiler. Biz de Gaziantep Büyükşehir olarak gittik, çalışmayı başlattık" dedi.

İlk Teravih Namazına Yetişeceği Müjdesi

Başkan Şahin, Emevi Camisi'nin halılarının ilk teravih namazına yetişeceğini umarak, "Nasip eden Rabb'imize şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Güler, Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nda Türkiye'nin Güvenlik Vizyonunu Açıkladı
2
Devlet Desteği ile Genç Gıda Mühendisi Besiciliğe Adım Attı
3
Sağlık Bakanı Memişoğlu, 'Üreten Sağlık Modeli'ni Tanıttı
4
FETÖ firarisi İsmail Köse Bursa'da yakalandı, tutuklandı
5
İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Lübnan ve Suriye'yi Ziyaret Edecek
6
TAİDER'in Kuzey Yıldızı Programı: Aile Şirketlerine Sürdürülebilirlik Rehberliği
7
Yalova'da Kaçak Midye Avcılığına Büyük Ceza: 653 Bin Lira

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak