Gaziler Günü'nde Anlamlı Kutlama

TBMM Başkanı Gaziler Günü'nü Anma Fırsatı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle anlam dolu bir mesaj paylaştı. Meclis tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazi' unvanı verilişinin yıl dönümünü de kutlayan Kurtulmuş, gazileri rahmetle andı.

Kurtulmuş'un Mesajı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kurtulmuş, "Meclisimiz tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazi ve Müşir' unvanı verilişinin yıl dönümünü ve Gaziler Günü'nü kutluyor; ahirete irtihal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, yaşayanlara sağlık ve huzurlu bir ömür diliyorum," ifadelerini kullandı. Gazilerimizi Unutmuyoruz

Bu özel günde, ülkemizin bağımsızlığı için mücadele eden tüm gazilerin onurlandırılması gerektiği vurgulandı.