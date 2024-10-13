Gaziler İçin Farkındalık: Runkara Yarı Maratonu'nda TSK Mehmetçik Vakfı Koştu

Gazilerle Koşu: Toplumsal Farkındalık İçin Bir Adım

TSK Mehmetçik Vakfı üyeleri, Ankara'da gerçekleştirilen Runkara Uluslararası Yarı Maratonu'nda, gazilerle birlikte koşarak toplumsal farkındalığı artırmayı amaçladı.

Başkentteki Özel Etkinlik

Birçok katılımcının yer aldığı etkinlik, Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla düzenlendi. TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü'nden gazilerin yanı sıra, diğer koşucular da etkinlikte yer aldı.

Koşunun Detayları

Farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleşen bu özel koşu, sabah saat 08.00'de Millet Bahçesi'nden start aldı. Katılımcılar, Türkiye ve farklı ülkelerden gelen binlerce sporcu ile birlikte maratonun 5 kilometrelik kısmında yer aldı ve engelli sporcular, tekerlekli sandalyeleri ve kanadyen koltuk değnekleriyle de mücadele etti.

Sonuç ve Destek

Anıtkabir çevresinde gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, Millet Bahçesi'nde tamamlandı. Koşuculara, TSK Mehmetçik Vakfı'nın çalışanları ile emekli askerler ve onların aileleri de destek oldu.