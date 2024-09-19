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Gazilere Tekerlekli Sandalye Desteği: SGK Süreci Başladı

Gazilere yüksek fonksiyonlu tekerlekli sandalye desteği, SGK tarafından sağlanacak. Bakan Işıkhan'dan açıklama geldi.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 10:33
Gazilere Tekerlekli Sandalye Desteği: SGK Süreci Başladı

Gazilerin İhtiyaçları SGK İle Karşılanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gazilerin yüksek fonksiyonlu ve akülü tekerlekli sandalye ihtiyaçlarını karşılayacaklarına dair önemli bir açıklama yaptı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Desteği

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kahraman gazilerimize minnettarız. Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında aldığımız kararla, gazilerimizin ihtiyaç duyduğu özellikli, yüksek fonksiyonlu, akülü tekerlekli sandalyeleri Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla karşılayacağız," dedi.

19 Eylül Gaziler Günü Kutlaması

Işıkhan, bu açıklamasında ayrıca, "19 Eylül Gaziler Günü'nü bu vesileyle kutluyor, hayata geçireceğimiz düzenlemenin kıymetli gazilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum," ifadelerini kullandı. Bu adım, gazilerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

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