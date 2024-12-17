Gaziosmanpaşa'da 15 Yaşındaki Çocuk Tankerin Kurbanı Oldu

Gaziosmanpaşa'da, Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde trajik bir kaza meydana geldi. 15 yaşındaki Asel K, dün yolun karşısına geçmeye çalışırken 59 VD 425 plakalı bir tanker tarafından çarpılarak ağır yaralandı ve hayatını kaybetti.

Olayın detayları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Asel K ve arkadaşı karşıya geçmek için yan yola adım attıkları sırada, hızla yaklaşan tankerin altında kalmaları dikkat çekiyor. Çevredeki insanların şaşkın tepkileri ise kazanın korkunçluğunu gözler önüne seriyor.

Olay sonrası kaçan tanker sürücüsünün yakalanması için güvenlik güçleri yoğun çalışma başlattı. Bölgedeki halk, güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep ediyor.