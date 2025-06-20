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Gaziosmanpaşa Mevlana Yuvamız Öğrencileri Mezuniyet Coşkusu Yaşadı

Gaziosmanpaşa Mevlana Yuvamız'da 78 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, eğitim projeleri hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 21:14
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 21:14
Gaziosmanpaşa Mevlana Yuvamız Öğrencileri Mezuniyet Coşkusu Yaşadı

Gaziosmanpaşa Mevlana Yuvamız'da Mezuniyet Töreni

Gaziosmanpaşa Mevlana Yuvamız öğrencileri, mezuniyet sevinçlerini büyük bir coşkuyla kutladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Yuvam İstanbul Eğitim Merkezleri'nde 10 bin 937 çocuk kapasitesine ulaştıklarını belirtti.

Mezuniyet Töreninde Katılımcılar ve Duygular

Mezuniyet törenine katılan Nuri Aslan, 78 çocuğa diplomalarını verirken, aralarında tutuklanan Hakan Bahçetepe'nin de olmasını temenni ettiklerini ifade etti. Bu etkinlikte, sahne alan aileler ve çocukların gözlerindeki heyecanı görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Yuvam İstanbul Projesinin Başarısı

Aslan, Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yılında göreve geldiğinde İstanbul'u çocukların kenti haline getirmek için başlattığı Yuvam İstanbul Eğitim Merkezleri projesinin önemine vurgu yaptı. "Hiçbir çocuk imkansızlıklar nedeniyle eğitim fırsatlarından mahrum kalmasın" hedefiyle yola çıkıldığını belirtti.

Bugün itibarıyla İstanbul genelindeki 113 merkezde, 568 derslikte 10 bin 937 çocuğa eğitim verildiğini hatırlatan Aslan, son dört yıl içinde bu merkezlerden 4 bin 208 çocuğun mezun olduğunu ve bu yıl ise toplam 80 merkezde 4 bin 682 öğrencinin daha mezun olacağını kaydetti.

Diploma Dağıtım Töreni

Tüm bu heyecan dolu anların sonunda, Aslan diplomaları çocuklara ulaştırarak mezuniyet sevinçlerini pekiştirmiş oldu. Gaziosmanpaşa'daki bu anlamlı etkinlik, aileler ve katılımcılar için unutulmaz bir anı olarak zihinlerde yer edecek.

Gaziosmanpaşa Mevlana Yuvamız öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi. 78 çocuğa...

Gaziosmanpaşa Mevlana Yuvamız öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi. 78 çocuğa diplomalarının verildiği törene İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, bazı belediye yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aslan, törende konuşma yaptı.

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