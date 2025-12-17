DOLAR
Gazipaşa'da Kamyon Devrildi: Sürücü Recep Y. Yaralandı

Gazipaşa Çobanlar Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon devrildi; sürücü Recep Y. ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 21:17
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 21:17
Gazipaşa'da kamyon devrildi: sürücü yaralandı

Kaza ve müdahale

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Gazipaşa'ya bağlı Çobanlar Mahallesi Gökçebelen Sokak'ta gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Recep Y. idaresindeki 38 AIG 468 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Recep Y., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

