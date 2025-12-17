Gazipaşa'da Kamyon Devrildi: Sürücü Recep Y. Yaralandı

Gazipaşa'da kamyon devrildi: sürücü yaralandı

Kaza ve müdahale

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Gazipaşa'ya bağlı Çobanlar Mahallesi Gökçebelen Sokak'ta gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Recep Y. idaresindeki 38 AIG 468 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Recep Y., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

ANTALYA'NIN GAZİPAŞA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.