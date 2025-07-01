Gazipaşa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Aydıncık Mahallesi Taşbaşı mevkisinde çıkan orman yangını, hızla yapılan müdahale ile söndürüldü.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleşen yangın, bölgedeki mahalle sakinleri ve Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin ortak çalışmaları sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının söndürülmesinin ardından, ekipler bölgede soğutma çalışmaları yapmaya devam ediyor. Yangının çıkış nedenine dair araştırmalar sürerken, yetkililer dikkatli olunması konusunda uyarıda bulunuyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında zarar gören alanlar dronla görüntülendi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında zarar gören alanlar dronla görüntülendi.