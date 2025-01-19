Gazze Ateşkesi Lübnan'da Coşkuyla Karşılandı

Gazze Şeridi'nde devam eden 471 gün süren şiddetli saldırılar sonrası ateşkesin yürürlüğe girmesi, Lübnan'da coşkuyla kutlandı. Başkent Beyrut'taki Burc el-Beracine Filistin Mülteci Kampı'nda toplanan yüzlerce kişi, Filistin direnişini destekleyen sloganlar atarak mutluluklarını ifade etti.

Tekbirler getirilirken, çocuklara şekerlemeler ve tatlılar dağıtıldı. Kampın içinde bir yürüyüş düzenleyen kalabalık, marşlar eşliğinde ateşkesin Gazze'nin zaferi olduğunu vurguladı.

Burc el-Beracine Kampı'ndan Sevzen Verde, "Gazze halkı bugün zaferin mümkün olduğunu gösterdi. Biz bu gaspçı düşmandan korkmuyoruz. Yıllar da geçse hak muzaffer olacak. Allah sabredenlerle beraberdir. Gazze halkını tebrik ediyoruz, şehitlerimize rahmet olsun." ifadelerini kullandı.

Kamp sakinlerinden Fevziye Osman ise, İsrail'den korkmadığını belirterek, Gazze'deki ateşkesin Filistin halkının zaferi olduğuna dikkat çekti. Gazze'deki ateşkesin ardından, başta Filistin mülteci kampları olmak üzere Lübnan'ın kuzeyinden güneyine kadar çeşitli kentlerde sevinç gösterileri yapıldı.