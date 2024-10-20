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Gazze Belediyeler Birliği'nden İsrail'e Sert Tepki

Gazze Belediyeler Birliği, İsrail'in belediye çalışanlarına yönelik saldırılarını insanlığa karşı bir suç olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 23:53
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 23:53
Gazze Belediyeler Birliği'nden İsrail'e Sert Tepki

Gazze Belediyeler Birliği'nden Sert Açıklama

Gazze Belediyeler Birliği Koordinatörü Husni Muhenna, İsrail ordusunun Gazze'deki belediye çalışanlarını hedef almasının insanlığa karşı suç olduğunu duyurdu. Muhenna, bu tür eylemlerin uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirtti.

İsrail'in Saldırıları Kınandı

Muhenna, haber ajansına yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin güneyinde bulunan Huzaa bölgesindeki belediye çalışanlarının su altyapısını onardığı sırada hedef alındığını kınadı. Bu olayın, Gazze'ye yönelik saldırıların başlangıcından bu yana belediye çalışanlarına düzenlenen kasıtlı saldırıların bir devamı olduğunu ifade etti.

Altyapıya Yönelik Sistematik Saldırılar

Muhenna, Cibaliya ve Gazze belediyelerine daha önce de saldırıldığını hatırlatarak, şu şekilde konuştu: "Bu suçlar, altyapı ve temel hizmetlerin hedef alınması amacı taşıyan sistematik bir politikayı yansıtıyor. İsrail'in belediyeleri ve çalışanlarını hedef alması, insanlığa karşı bir suç olarak değerlendirilmeli ve bu da uluslararası yasaların açık ihlalidir."

Temel Hizmetlerin Sürekliliği

Muhenna, saldırılara rağmen temel hizmetlerin sunulmaya devam edeceğini ve Gazze halkı için hayati öneme sahip bu çalışmaların asla durdurulmayacağını vurguladı.

Oxfam'dan Açıklama

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de işbirliği yaptıkları Kıyı Belediyeleri Su İdaresi çalışanlarının, Han Yunus'taki su altyapısını onarmak üzere giderken İsrail’in saldırısına uğradıkları belirtildi. Bu saldırıda 4 kişinin hayatını kaybetmesinin, Gazze'deki insani krizi daha da derinleştireceği ifade edildi.

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