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Gazze'de 1540 Çadır Su Altında Kaldı: Yerinden Edilenler Islak ve Soğukta Kaldı

Gazze'de son iki günde yerinden edilen 1540 çadır, ağır yağışlar nedeniyle su altında kaldı ve birçok kişi soğuktan etkilendi.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 13:24
Gazze'de 1540 Çadır Su Altında Kaldı: Yerinden Edilenler Islak ve Soğukta Kaldı

Gazze'de Şiddetli Yağışlar Felç Etti

Günlerdir devam eden yağışlar, Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı 1540'tan fazla çadırı su altında bıraktı. Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü, son iki günde ağır yağışların etkisiyle çadırların birçok yerde suya gömüldüğünü duyurdu.

Kurtarma Ekipleri Durumu Değerlendiriyor

Açıklamalara göre, kurtarma ekipleri, su seviyesinin bazı bölgelerde 30 santimetreyi aştığını gözlemledi. Yerinden edilen çok sayıda kişinin soğuktan etkilenmesi, çadırlara dolan yağmur suyunun, yataklarını ve diğer eşyalarını tahrip etmesiyle daha da zorlaştı.

Su Altında Kalan Çadırlar ve Şehirler

Gazze şehrinin farklı bölgelerinde 497, Refah kentinde 170, Han Yunus'ta 665 ve Deyr El-Belah'ta ise 210 çadırın hasar gördüğü rapor edildi. Bu durum, bölgedeki kriz ortamını derinleştiriyor.

İsrail'in Saldırıları ve İnsani Kriz

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in saldırıları, nüfusun neredeyse tamamını yerinden ettiği Gazze Şeridi'nde ciddi bir insani kriz yarattı. Dondurucu soğuklar nedeniyle, 6'sı bebek olmak üzere 7 kişi kötü hava koşullarında yaşamını yitirdi.

Devam Eden Kötü Hava Koşulları

Özellikle 29 Aralık Pazar akşamı itibariyle bölgede etkili olan şiddetli yağışlar ve soğuk hava dalgası, zor durumu daha da güçleştiriyor.

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