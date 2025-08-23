Gazze'de 24 Saatte 61 Ölü, 308 Yaralı: İsrail Ordusu Saldırısı

Saldırılarda can kaybı ve yaralanmalar arttı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 61 Filistinli hayatını kaybetti, 308 kişi yaralandı.

Olaylara ilişkin resmi kaynaklar ve bölgedeki sağlık yetkilileri tarafından aktarılan bilgilere göre, can kaybı ve yaralanma sayıları son 24 saatte önemli ölçüde arttı. Saldırının yoğunlaştığı bölgelerde yaralıların tedavi süreçleri devam ediyor.

Durumun ciddiyetine dikkat çeken yetkililer, insani yardım ve sağlık hizmetlerine erişimin kritik önemde olduğunu belirtiyor. Bölgedeki gelişmelerle ilgili yeni bilgiler geldikçe haber akışları takip ediliyor.

Öne çıkan rakamlar: Son 24 saatte 61 ölü, 308 yaralı.