Gazze'de 4 İsrailli Kadın Esir Saat 13.00'te Serbest Bırakılıyor

Gazze'de Esir Değişimi Beklentisi

Hamas ile İsrail arasında gerçekleştirilen esir takası anlaşmasının birinci aşamasının ikinci bölümü kapsamında, Gazze'de tutulan 4 İsrailli kadın esirin, yerel saatle 12.00 (TSİ 13.00) civarında serbest bırakılacağı bildirildi.

Kızılhaç Hazırlık İçinde

Kanal 12’nin haberine göre, Kızılhaç ekipleri, Hamas’tan gelecek cevaba göre İsrailli kadın esirleri almak üzere Gazze Şeridi'ne girmeye hazırlandı. Esirlerin ailelerine de serbest bırakılma zamanının yerel saatle 12.00 civarında olacağı bildirildi. Ayrıca, İsrail ordusunun Güney Komutanlığı da 4 kadın esiri karşılamak için gerekli hazırlıkları tamamladı.

İlk Tıbbi Muayene ve Kimlik Doğrulama

Esirlerin kimliklerini doğrulamak ve ilk tıbbi muayenesini gerçekleştirmek için özel bir İsrail gücünün, belirlenen bir noktada Hamas tarafından tutulan esirlerle buluşacağı ifade edildi.

Esir Takas Anlaşmasının Detayları

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında, Hamas 4 İsrailli kadın askeri serbest bırakacak; buna karşılık Tel Aviv’in 200 Filistinli tutukluyu serbest bırakması bekleniyor. Her İsrailli kadın asker için 50 Filistinli salıverilecek. Bu tutukluların 30’u müebbet, 20’si ise ağır hapis cezasına çarptırılanlardan oluşuyor.

Serbest Bırakılacak Kadınların İsimleri

Hamas, serbest bırakılacak kadın askerlerin Karina Ariev, Danielle Gilboa, Naama Levy ve Liri Albag olduğunu duyurdu. Ayrıca, İsrail devlet televizyonu KAN, serbest bırakılacak tutuklular arasında müebbet hapis cezasına çarptırılan isimlere de yer verdi.

Müebbet Cezalı Tutuklular

Serbest bırakılacak tutuklular arasında, Zekeriya Zubeydi, Ahmed Bergusi, Vail Kasım ve Mahmud Atallah gibi isimler bulunuyor. Zubeydi, 2021’de hapishaneden firar eden 6 Filistinliden biri olarak biliniyor.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Katar aracılığıyla sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşması, 15 Ocak'ta duyuruldu ve 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Anlaşmanın ilk 42 gününde 33 İsrailli esir ve 1900’ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etti. Bu süreçte, İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılmıştı.