Gazze'de Abluka ve Kıtlık İki Kardeşi Bir Saat Arayla Öldürdü

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana uyguladığı abluka ve saldırılar Gazze’de sağlık ve yaşam koşullarını kritik seviyeye taşıdı. 16 yaşındaki Mahmud ile 25 yaşındaki Hanan, ihtiyaç duydukları ilaç ve tedaviye ulaşamadan, bugün yalnızca bir saat arayla hayatını kaybetti.

Ailenin anlatımı

Halası Ümmü Mahmud es-Sarsavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada: "Hanan ve Mahmud, ilaç, yiyecek ve barınağa ulaşamadan hayatlarını kaybettiler" dedi. Sarsavi, "Anneleri de 3 ay önce İsrail saldırısı sonucu ölmüştü, ondan önce de 28 yıl aradan sonra doğan kardeşleri yine İsrail'in saldırısında yaşamını yitirmişti." ifadelerini kullandı.

Hastalık ve tedavi eksikliği

Mahmud, doğuştan serebral palsi (beyin felci) hastasıydı; Hanan ise epilepsi tedavisi görüyordu. Abluka ve gıda yetersizliği nedeniyle gerekli ilaç ve tedaviye erişim sağlanamayınca her iki kardeşin sağlık durumu hızla kötüleşti. Şifa Hastanesi'nde hayatını kaybeden kardeşlerin bedenleri, şiddetli beslenme yetersizliği ve tedavi eksikliğinin etkilerini gösterdi.

Aile üyeleri Mahmud ve Hanan'ın naaşlarını hastane avlusuna taşıdı, daha sonra defnedilmek üzere şehir mezarlığına götürdü. Halası, kardeşlerin son günlerinde neredeyse "bir iskelet" görüntüsünde olduklarını aktardı ve Gazze’deki hastanelerin ciddi ilaç ile tıbbi malzeme eksikliği yaşadığını, tedavi imkanlarının neredeyse kalmadığını vurguladı.

İnsani tablo

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in uyguladığı abluka nedeniyle 7 Ekim 2023’ten bu yana açlık ve yetersiz beslenme sonucu ölen Filistinlilerin sayısının 108'i çocuk 251’e yükseldiğini açıklamıştı. İsrail, 2 Mart’tan bu yana Gazze’ye tüm geçişleri kapatarak insani yardımların girişini engelliyor ve yalnızca sınırlı miktarda malzeme girişine izin veriyor. Bu durum, yaklaşık 2,4 milyon nüfuslu Gazze’de ciddi bir açlık krizine yol açtı.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Gazze’deki halkın üçte birinin günlerdir yemek yiyemediğini bildirmişti.