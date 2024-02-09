Gazze'de açlığın sınırında: Sivillerin tüketebileceği hayvan yemleri de bitti

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde açlık artıyor ve bunun tehlikeli yansımalarından tamamen ABD ile İsrail işgalini sorumlu tutuyoruz." denildi. İsrail ordusu, yardımların bölgeye ulaşmasını engelleyerek Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki insanları açlığa terk etti.

Uluslararası topluma seslenen açıklamada, "Yiyecek, un, pirinç, tahıl ve bölge sakinlerinin yediği hayvan yemlerinin bile tükenmesinin ardından Gazze'nin kuzeyinde açlığın tırmanmasından tamamen ABD, İsrail işgali ve uluslararası toplumu sorumlu tutuyoruz.." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki açlık sorunu çözülene kadar her gün 1000 tır yardım gönderilmesini istiyoruz. Aksi takdirde çok ciddi bir insani kriz yaşanacak." denildi.

YARDIMLAR İHTİYACI KARŞILAMIYOR

İsrail'in saldırıları başlamadan önce Gazze'ye günlük 600 tır yardım ulaşıyordu. 2,3 milyonluk Gazze'de yaklaşık 2 milyon Filistinli evlerini terk etmek zorunda kaldı. Şu anda gelen yardımlar ihtiyacın çok azını karşılıyor.

İsrail ordusu, insani yardım konvoylarını, çalışanlarını hastaneleri ve sağlık ekiplerini bombalayarak etkin bir sağlık hizmeti sunulmasını engelliyor. Bu arada, yerinden edilen Filistinliler, barınaklarda kalabalık, su, gıda ve ilaç yoksunluğu içinde bulaşıcı hastalıklara yakalanıyor. BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörü Thomas White, 5 Şubat'ta Gazze Şeridi’nin kuzeyine ulaşması beklenen yardım konvoyunun İsrail tarafından vurulduğunu açıkladı.

GAZZE ŞERİDİ'NDE İSRAİL SALDIRILARINDA ÖLENLERİN SAYISI 28 BİNE ULAŞTI

İsrail, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne saldırıyor. Saldırılarda 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın toplam 27 bin 947 Filistinli hayatını kaybetti, 67 bin 459 kişi yaralandı. Enkaz altında daha binlerce ceset var. İsrail, sivillerin kaçtığı hastane ve okulları da bombalayarak altyapıyı da yok ediyor.