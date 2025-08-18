DOLAR
40,89 0,12%
EURO
47,78 0,34%
ALTIN
4.402,09 -0,43%
BITCOIN
4.706.664,92 2,2%

Gazze'de Açlık Faciası: 24 Saatte 2'si Çocuk 5 Kişi Öldü

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle Gazze'de son 24 saatte 2'si çocuk olmak üzere 5 kişi açlıktan yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 11:47
Gazze'de Açlık Faciası: 24 Saatte 2'si Çocuk 5 Kişi Öldü

Gazze'de açlık felaketi: 24 saatte 5 can kaybı

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık sürüyor

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşayan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2'si çocuk olmak üzere 5 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti.

Olay, bölgede insani yardımın erişimindeki kısıtlamalar ve gıda tedarik zincirindeki çöküşün yol açtığı ağır sonuçları bir kez daha gözler önüne serdi.

Gazze Şeridi'ndeki kıtlık, sivillerin yaşam koşullarını derinleştirirken, bölgedeki insani durumun acil müdahale gerektirdiğine işaret ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Abdulati: Filistin büyük insani trajedi yaşıyor; 'Büyük İsrail' söylemlerini reddediyoruz
2
Didim'de Denizde Boğulma: Tevfik Alp Sabuniş (69) Hayatını Kaybetti
3
Patara Kum Tepelerinde Gün Batımı Yoğunluğu: Ziyaretçi Akını
4
Gazze'de Açlık Faciası: 24 Saatte 2'si Çocuk 5 Kişi Öldü
5
Sana'da Tarihi Kerpiç Evler Şiddetli Yağmurlar Nedeniyle Çökme Tehlikesinde
6
İspanya Orman Yangınlarında Söndürme Çalışmalarında Can Kaybı 4’e Yükseldi
7
Murat Kurum'dan 'Yarısı Bizden' Kampanyası: 875 Bin TL Hibe ve Kira Desteği

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar