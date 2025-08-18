Gazze'de Açlık Faciası: 24 Saatte 2'si Çocuk 5 Kişi Öldü

Gazze'de açlık felaketi: 24 saatte 5 can kaybı

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık sürüyor

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşayan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2'si çocuk olmak üzere 5 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti.

Olay, bölgede insani yardımın erişimindeki kısıtlamalar ve gıda tedarik zincirindeki çöküşün yol açtığı ağır sonuçları bir kez daha gözler önüne serdi.

Gazze Şeridi'ndeki kıtlık, sivillerin yaşam koşullarını derinleştirirken, bölgedeki insani durumun acil müdahale gerektirdiğine işaret ediyor.