Gazze'de Açlık Krizi: Filistin Kızılayı 29 Kişinin Öldüğünü Bildirdi

Gazze'deki Açlık Krizi Hızla Büyüyor

Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nde son günlerde 29 kişinin açlıktan hayatını kaybettiğini duyurdu. Kızılay Başkanı Dr. Yunus el-Hatib, bölgede çocukların açlık karşısında büyük bir tehdit altında olduğunu belirtti. "(Gazze’de) Çocukların açlıktan öldüğüne dair haberler duyuyoruz. Çocukların yüzde 90'ı açlık sınırında ve maalesef ölüyorlar," dedi.

İnsani Yardımlar Ulaşmıyor

Dr. Hatib, İsrail'in saldırıları ve ablukası neticesinde Gazze'de insani yardımların ulaştırılmasının engellendiğine dikkat çekti. Yaklaşık 40 yıldır insani yardım çalışmalarında bulunan Hatib, Gazze'deki gibi bir engellemeye daha önce tanık olmadığını sözlerine ekledi.

Güvenli Koridor Talebi

Hatib, yardım ulaştırmak için güvenli koridor talebinde bulunduklarını belirterek, uluslararası toplumun yardımların adil bir şekilde dağıtılmasını sağlaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Gelir Eul Küresel Turizm Ofisi tarafından desteklenen yardım gönderiminin mevcut durumu hakkında bilgi verdi.

Yardımların Etkisi Yetersiz

İsrail'in 11 haftalık bir aradan sonra Gazze'ye yardımları "geçici" ve "sınırlı" bir şekilde yeniden başlattığını belirten Hatib, "Bu yardımların hiçbiri sivillere ulaşmadı. Çoğu yardım tırı Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı’nda bekletiliyor ve kontrol aşamasında takılı kaldı. Yardımlara ulaştığını söyleyen hiçbir sivilimiz yok," ifadelerini kullandı.

Ölümler Devam Ediyor

İsrail saldırılarının da ölümlere yol açtığını vurgulayan Hatib, Gazze halkının sessizce hayatını kaybettiğini belirtti. "Bu durumu tarif edecek kelime bulamıyorum," dedi. Ayrıca, Gazze'deki insanların psikolojik durumları hakkında, "Bu insanlar ve yardım çalışanları uyumakta. Psikolojik etkileri ve savaş sonrası ihtiyaçlarının boyutunu kestiremiyorum," sözlerine yer verdi.

Filistin Kızılayı Başkanı Dr. Yunus el-Hatib (solda), Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Merkezi'nde Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle bir araya gelerek, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.