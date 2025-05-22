DOLAR
39,02 -0,26%
EURO
44,02 0,03%
ALTIN
4.142,13 -0,55%
BITCOIN
4.341.423,28 -0,23%

Gazze'de Açlık Krizi: Filistin Kızılayı 29 Kişinin Öldüğünü Bildirdi

Filistin Kızılayı, Gazze'deki açlık nedeniyle 29 kişinin öldüğünü ve çocukların yüzde 90'ının açlık sınırında olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 18:18
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 18:18
Gazze'de Açlık Krizi: Filistin Kızılayı 29 Kişinin Öldüğünü Bildirdi

Gazze'deki Açlık Krizi Hızla Büyüyor

Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nde son günlerde 29 kişinin açlıktan hayatını kaybettiğini duyurdu. Kızılay Başkanı Dr. Yunus el-Hatib, bölgede çocukların açlık karşısında büyük bir tehdit altında olduğunu belirtti. "(Gazze’de) Çocukların açlıktan öldüğüne dair haberler duyuyoruz. Çocukların yüzde 90'ı açlık sınırında ve maalesef ölüyorlar," dedi.

İnsani Yardımlar Ulaşmıyor

Dr. Hatib, İsrail'in saldırıları ve ablukası neticesinde Gazze'de insani yardımların ulaştırılmasının engellendiğine dikkat çekti. Yaklaşık 40 yıldır insani yardım çalışmalarında bulunan Hatib, Gazze'deki gibi bir engellemeye daha önce tanık olmadığını sözlerine ekledi.

Güvenli Koridor Talebi

Hatib, yardım ulaştırmak için güvenli koridor talebinde bulunduklarını belirterek, uluslararası toplumun yardımların adil bir şekilde dağıtılmasını sağlaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Gelir Eul Küresel Turizm Ofisi tarafından desteklenen yardım gönderiminin mevcut durumu hakkında bilgi verdi.

Yardımların Etkisi Yetersiz

İsrail'in 11 haftalık bir aradan sonra Gazze'ye yardımları "geçici" ve "sınırlı" bir şekilde yeniden başlattığını belirten Hatib, "Bu yardımların hiçbiri sivillere ulaşmadı. Çoğu yardım tırı Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı’nda bekletiliyor ve kontrol aşamasında takılı kaldı. Yardımlara ulaştığını söyleyen hiçbir sivilimiz yok," ifadelerini kullandı.

Ölümler Devam Ediyor

İsrail saldırılarının da ölümlere yol açtığını vurgulayan Hatib, Gazze halkının sessizce hayatını kaybettiğini belirtti. "Bu durumu tarif edecek kelime bulamıyorum," dedi. Ayrıca, Gazze'deki insanların psikolojik durumları hakkında, "Bu insanlar ve yardım çalışanları uyumakta. Psikolojik etkileri ve savaş sonrası ihtiyaçlarının boyutunu kestiremiyorum," sözlerine yer verdi.

Filistin Kızılayı Başkanı Dr. Yunus el-Hatib (solda), Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri...

Filistin Kızılayı Başkanı Dr. Yunus el-Hatib (solda), Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Merkezi'nde Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle bir araya gelerek, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 2500 TL Fatura Desteği: ING Bank'tan Yeni Kampanya

Erzurum'da Kadınlara 70.000 TL İstihdam Desteği

Kurban Bayramı İkramiyesi 12.200 TL'ye Çıktı!

Hatay ve Mersin'de KPSS ile 181 Kamu Personeli Alımı Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hakim Gül Altınok’un skandal WhatsApp mesajları ortaya çıktı! Büyücüden yardım istemiş
2
8. Mavera Ödülleri Sahiplerini Buldu
3
Bosna Hersekli Çocuklar YEE'nin Düzenlediği 12. Çocuk Şenliği'nde Buluştu
4
Ombudsman Akarca, Ahlat'ta Gençlerle Bir Araya Geldi
5
Çorum'da Sahte Evrakla Arazi Satışı Girişimi: 4 Kişi Tutuklandı
6
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan 15 Temmuz Gazisi İçin Taziye Ziyareti
7
Türk Yıldızları, Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı-2025'te Muhteşem Gösteri Uçuşu Gerçekleştirdi

Erzurum'da Kadınlara 70.000 TL İstihdam Desteği

Kurban Bayramı İkramiyesi 12.200 TL'ye Çıktı!

Aynı Yardım Hamlesi ile Çalışanlara Müjde: Yemek Kartı Ödemelerine SGK Primi Yok

Emeklilere 2500 TL Fatura Desteği: ING Bank'tan Yeni Kampanya

Kurban Bayramı Öncesi Faizsiz Kredi Fırsatı: 500.000 TL

Ankara'da Kıyamet Gibi Hava: Meteoroloji'den Uyarılar!

İstanbul'da Bugün Yaya Kalınacak: Özel Halk Otobüsleri Sefer Yapmayacak

Hatay ve Mersin'de KPSS ile 181 Kamu Personeli Alımı Başladı

Emekliye Bayram Öncesi Büyük Destek: HGS Ücretsiz Oluyor

Instagram'dan Yeni Kullanıcılara 100 Dolar Ödeme Fırsatı!

Asgari Ücrette Ara Zam İhtimali: Bakan Işıkhan Kapıyı Araladı

Balıkesir Kadınlarına Tek Seferlik 30.000 TL Evlilik Desteği