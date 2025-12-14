DOLAR
Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde Değerlendirme: Hizmet Kalitesi ve Verimlilik

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde yöneticiler ve birim sorumlularının katıldığı toplantıda hizmet süreçleri, kalite ve verimlilik ele alındı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 16:04
Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde hizmet kalitesi görüşüldü

Aydın Atatürk Devlet Hastanesinde hastane yöneticileri ve birim sorumlularının katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında, kurumun genel işleyişi ve hasta bakım kalitesinin yükseltilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Toplantıda ele alınan başlıklar

Toplantıda mevcut hizmet süreçleri detaylı şekilde incelenirken, sürdürülebilir kalite etkinlikleri ve geliştirilebilir alanlar üzerinde duruldu. Ayrıca hastane genelinde karşılaşılan ortak sorunlar değerlendirilerek çözüm önerileri paylaşıldı.

Hedefler ve beklentiler

Toplantının öncelikli hedefi, sağlık hizmetlerinde verimliliğin artırılması ile birlikte hasta ve çalışan memnuniyetinin güçlendirilmesi olarak belirlendi. Bu amaçla kurum içi koordinasyonun güçlendirilmesine ve hizmet kalitesinin daha ileriye taşınmasına yönelik çalışmaların hayata geçirilmesi planlanıyor.

Toplantıda alınan kararların uygulanmasıyla birlikte, hastanenin sunduğu sağlık hizmetlerinin etkinliği ve sürdürülebilir kalitesi üzerinde somut iyileşmeler hedefleniyor.

