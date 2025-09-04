DOLAR
Gazze'de Açlık Krizi: İsrail Ablukası Altında Son 24 Saatte 3 Kişi Daha Öldü

İsrail ablukası altındaki Gazze'de son 24 saatte 3 kişi daha açlıktan öldü; 7 Ekim'den bu yana açlıktan ölü sayısı 370'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 12:33
Son durum

İsrail'in saldırıları ve ablukasıyla kıtlıkla karşı karşıya kalan Gazze Şeridi'nde, Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 3 Filistinli daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi.

7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 370'e yükseldi; bunların 131'i çocuk olarak kaydedildi.

Birleşmiş Milletlerin desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından 22 Ağustos'ta yapılan kıtlık ilanından bu yana ise 92 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği, bu sayının 16'sı çocuk olduğu bildirildi.

IPC'nin yayımladığı son raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın 'felaket seviyesi' olarak bilinen 5. seviye olduğunun kanıtlarla doğrulandığı" vurgulandı. Raporda ayrıca, "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insanın açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya olduğu" tespiti yer aldı.

Gazze, su, ilaç, tıbbi gereç ve hijyen malzemesinden yoksun bir insani felaket yaşıyor. Başta çocuklar olmak üzere açlık kaynaklı ölümler artarken, yerel ve uluslararası çevreler İsrail'i bu durumu "açlığı ve susuzluğu silah olarak kullanmak" ile suçluyor.

İsrail ordusunun sivil altyapıyı hedef alması sonucu Gazze'nin yaklaşık %88'i zarar gördü. Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan bölgedeki saldırılar ve sürgün emirleri nedeniyle yerinden edilenlerin sayısı 2 milyona ulaştı; çok sayıda kişi defalarca yer değiştirmek zorunda kaldı.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda ya da aşırı kalabalık barınma alanlarında, hijyen eksikliği nedeniyle lavaboların bile yetersiz olduğu okullarda hayatta kalmaya çalışıyor. İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla bu çadırları ve sivil barınma noktalarını hedef almaya devam ediyor.

