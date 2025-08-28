Gazze'de Açlık Krizi: Son 24 Saatte 4 Kişi Daha Hayatını Kaybetti, Toplam 317

Gazze'de son 24 saatte 4 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlıkla karşı karşıya kalan Gazze Şeridi'nde, son 24 saatte 4 kişinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı verileri

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 121'i çocuk olmak üzere 317'ye yükseldiği bildirildi.

BM destekli IPC raporu

Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yayımlanan son raporda, 15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın "felaket seviyesi" olarak bilinen 5. seviye olduğunun kanıtlarla doğrulandığı ifade edildi.

IPC raporunda ayrıca, "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insanın açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya" olduğu tespitine yer verildi.

İnsani tablonun ağırlaşması

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı bir insani felaket yaşıyor. Bölgede başta çocuklar olmak üzere açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in kıtlığı ve susuzluğu "silah olarak" kullandığını belirtiyor. Sivil altyapının tahrip edilmesi sonucu Gazze'nin %882,3 milyon olan bölgede, saldırılar ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyon'a ulaştığı bildiriliyor.

Yerinden edilenler, temel malzemelerden yoksun koşullarda, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalık barınma alanlarında hijyen eksikliğiyle mücadele ederken, okullarda bulaşıcı hastalık riskinin arttığı ifade ediliyor. İsrail ordusunun düzenli saldırıları sonucu birçok çadır ve sivil barınma noktası hedef alınıyor.