Gazze'de açlık ve abluka: Bağışıklığı zayıf çocukları 'ağır grip' vurdu

Abluka altındaki Gazze'de bağışıklığı zayıf çocuklar 'ağır grip' dalgasıyla karşı karşıya; yardım eksikliği, kalabalık ve sağlık çöküşü vaka sayısını artırıyor.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 19:00
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 19:00
Gazze'de çocukları vuran 'ağır grip' dalgası

İsrail'in sınır kapılarını kapatıp yardım girişini kısıtlayarak açlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde, bağışıklığı zayıflayan çocukların 'ağır bir grip virüsü dalgasıyla' karşı karşıya olduğu bildirildi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Han Yunus'taki Nasır Tıp Kompleksi bünyesinde bulunan Tahrir Çocuk Hastanesi Müdürü Ahmed Ferra'nın açıklamasını yayımladı.

Ferra, 'Gazze'deki çocuklar, ağır bir grip dalgasıyla karşı karşıya.' ifadesini kullanarak hastanedeki bölümlerin mevsimsel virüsün neden olduğu bronşite yakalanan hastalarla dolu olduğunu aktardı. Ferra, bu yılki yoğunluğun diğer yıllardan farklı olduğunu, hastaları yataklar arasında yerde yatırmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Ferra, 'Çocuklara, hastalıklarla mücadelede gerekli besin sağlanamıyor. Bu sebeple güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olamadıklarından virüs önceki yıllara göre daha ağır seyrediyor.' diyerek acilen gerekli ilaç ve tıbbi malzemenin temin edilmesi ve çocukların bağışıklığını güçlendirmek için temel gıdaların bölgeye girişinin sağlanması çağrısında bulundu.

Hastaneler ve yayılmayı hızlandıran etkenler

Ferra, aşırı kalabalığın virüsün yayılmasını daha da hızlandırdığına dikkati çekerek saldırıların sonlandırılması ve zorla yerinden edilenlerin evlerine geri dönmesi gerektiğini vurguladı. Gazze'de faaliyet gösteren az sayıdaki hastanenin ciddi personel ve malzeme sıkıntısı altında bu virüsle mücadele etmeye çalıştığı, sadece birincil bakımın verilebildiği bildirildi.

'Yeni bir grip türü' iddiası

Gazze hükümetinin Medya Ofisi de son günlerde 'yeni bir grip türünün' şiddetli şekilde yayıldığını duyurdu. Yazılı açıklamada, virüsün özellikle zorla yerlerinden edilenler, hastalar ve çocuklar arasında yayıldığı, toplumun en savunmasız kesimini doğrudan tehdit ettiği vurgulandı.

Açıklamada, virüsün hızla yayılmasında aşırı kalabalık, havalandırma ve su eksikliği ile devam eden saldırılar ve abluka nedeniyle sağlık hizmetlerinin çökmesinin etkin olduğu belirtildi. Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinde vaka sayısının binlerce olduğu, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalar arasında vakaların her geçen gün belirgin şekilde arttığı aktarıldı.

İnsani kriz: Açlık, ilaç yokluğu ve yerinden edilmeler

İsrail'in onlarca temel ilacın girişini yasakladığı, bölgeye giren ilaç miktarının yok denecek kadar az olduğu ve bu virüse karşı spesifik ilaçların bulunmadığı vurgulandı. Abluka altındaki Gazze Şeridi, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı bir insani felaket yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Sivil altyapının tahrip edilmesi sonucu Gazze'nin yüzde 882,3 milyon olan bölgede yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı bildirildi. Temel malzemelerden yoksun şekilde yerlerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalık ortamlarda hijyen eksikliği nedeniyle bulaşıcı hastalıklarla mücadele ediyor.

Yetkililer, bölgeye acil insani yardım ulaştırılmaması halinde çocukların ve savunmasız grupların sağlık durumunun daha da kötüleşeceği uyarısında bulunuyor.

