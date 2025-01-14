Gazze'de Ateşkes Anlaşması Neredeyse Tamamlandı

Filistinli kaynaklar, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının 17 Ocak'ta imzalanabileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 00:58
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 00:58
Gazze'de Ateşkes Anlaşması Neredeyse Tamamlandı

Filistinli kaynaklar, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ve esir takası anlaşmasının neredeyse hazır olduğunu açıkladı. Anlaşmanın 17 Ocak Cuma günü ya da daha önce imzalanabileceği belirtildi.

Katar'ın başkenti Doha'da İsrail ile Hamas arasında yürütülen müzakerelerin hassasiyetine değinen kaynaklar, gelişmeler hakkında bilgi verdi. Tahminlere göre, mevcut sürecin bu şekilde devam etmesi halinde, anlaşmanın imzalanması yakın görünüyor.

Anlaşmanın üç aşamada uygulanacağı ve ilk aşamanın 40 ila 42 gün süreceği kaydedildi. Bu aşamada İsrail, Netzarim ve Philadelphi koridorlarında kalmaya devam edecek. Bir hafta sonra, Hamas'tan alınacak listelerde İsrailli esirlerin yer alacağı ve ardından İsrail'in Gazze’nin kuzeyine geri dönüşlere izin vereceği ifade edildi.

İsrail'in Netzarim Koridoru'nun bir kısmından çekilerek dönüş düzenlemelerini gerçekleştireceği, yaya olarak geri dönenlerin aranmayacağı ancak araçlarla dönenlerin gerektiğinde denetleneceği aktarıldı.

Kaynaklar, tampon bölge genişliği konusunda bir anlaşmazlık olduğunu, İsrail’in bu bölgenin 1500 metre olmasını istediğini ancak 1000 metre olarak anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Birinci aşamanın ardından, İsrail'in Netzarim Koridoru'ndan çekilerek tampon bölgenin sınırlarına kadar geri çekilmesi için ikinci ve üçüncü aşama üzerinde müzakerelerin devam edeceği belirtildi. İsrail, Philadelphi bölgesinde kalmaya devam edecek.

Ayrıca, İsrail'in Hamas'a teslim ettiği 34 kişilik listede 8 askerin yer aldığını ve Hamas'ın bu durumu kabul ettiğine dair iddialar olduğunu aktaran kaynaklar, bu askerler için alternatif bir karşılık üzerinde çalışıldığını ifade etti.

Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda, Hamas ve İsrail arasında esir takası ve saldırıların durdurulmasına dair nihai bir anlaşmanın şekillendirilmesi için yoğun müzakereler sürdürülüyor.

Son olarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, üst düzey bir müzakere heyetini Gazze'de ateşkes ve esir takası görüşmeleri için Katar'a gönderdi. Bu heyet, arasından İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve İstihbarat Servisi Şin-Bet Direktörü Ronen Bar gibi isimleri barındırıyor.

İsrail basınında ise, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmasının ayrıntılarının %90 oranında üzerinde uzlaşıldığı öne sürüldü.

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