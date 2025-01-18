Gazze'de Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması: Yeni Bir Başlangıç

Uluslararası Kızılhaç'tan Önemli Açıklama

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze'de yarın başlayacak ateşkes ve esir takası anlaşmasının "yeni bir başlangıca" işaret ettiğini açıkladı. ICRC, tarafların mutabakatı çerçevesinde hem esirlerin hem de tutukluların serbest bırakılması ve transferinin yanı sıra Gazze'ye insani yardımın artırılması için önemli bir operasyona hazırlandıklarını belirtti.

Çevrim İçi Bilgilendirme Toplantısı

ICRC yetkilileri, İsrail ve Hamas arasında gerçekleştirilecek bu anlaşma ile ilgili çevrim içi bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, "ICRC, anlaşmanın ilk aşamasını güvenli ve verimli bir şekilde tamamlamayı hedefliyor" ifadelerine yer verildi.

Aileler İçin Umut

Açıklamada, ailelerin yeniden bir araya gelmesi ve kritik insani yardımların Gazze'ye ulaşmasının hayati önemi vurgulandı. "Bu operasyon, önümüzdeki günler ve haftalar açısından kritik değerlere sahip. Muazzam insani ihtiyaçlar var ve bunları karşılamak için taahhütlere uyulması şart," denildi.

Olası Zorluklar ve Hazırlık

ICRC, esir takası ve serbest bırakma süreçlerinde yaşanabilecek zorlukların farkında olduğunu da dile getirdi. "İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında ailelerin yeniden bir araya gelmesini ve Gazze'ye kritik insani yardım ulaştırılmasını sağlayacak anlaşmayı uygulamaya hazırız ve istekliyiz," açıklandı.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması Detayları

Katar aracılığıyla yapılan açıklamada, 15 Ocak'ta Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Anlaşma, 19 Ocak Pazar gününden itibaren yürürlüğe girecek ve üç aşamadan oluşacak. İlk aşamada, 42 gün içerisinde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Ayrıca, bu anlaşma ile birlikte Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı bir şekilde ulaşması ve yerinden edilen Filistinlilerin bölgelere geri dönebilmesi sağlanacak. İkinci ve üçüncü aşamaların detayları ise, birinci aşamanın tamamlanmasıyla birlikte açıklanacak.