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Gazze'de Ateşkes ve Esir Takası Üzerine Üçlü Görüşme

ABD, Katar ve Mısır dışişleri bakanları, Gazze'de ateşkes ve esir takası için ortak adım atma konusunda görüştü.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 11:11
Gazze'de Ateşkes ve Esir Takası Üzerine Üçlü Görüşme

ABD, Katar ve Mısır'dan Ortak Görüşme

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve esir takası konuları ele alındı.

Görüşmenin Detayları

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Blinken'ın Al Thani ve Abdulati ile yaptığı görüşmenin içeriğine dair bilgiler verildi. Görüşmede, bölgedeki gerilimin azaltılmasının ve Gazze'de kalıcı bir ateşkesin sağlanmasının önemi vurgulandı. Ayrıca, üç ülkenin ortak açıklamalarıyla bu hedefe olan bağlılıkları tekrar belirtilerek, tarafların anlaşmaya zarar verecek adımlar atmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuldu.

Katar'ın Rolü ve Sudan Görüşmeleri

Bakan Blinken, Katar'ın bölgede barış için üstlendiği önemli rol nedeniyle Al Thani'ye teşekkür etti. Ayrıca, Blinken ve Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Sudan'daki çatışmaları sona erdirmek için yapılan ortak çalışmaların sürdürülmesine karar verdi. Blinken, İsviçre'de devam eden Sudan görüşmelerine dair Abdulati'ye destekleri için teşekkür etti.

Son olarak, bu üç ülke, 8 Ağustos tarihinde yapmış oldukları ortak açıklamada, Gazze'de ateşkes ve esir takası için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlanması çağrısında bulunmuştu.

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