Gazze'de Bilim Dünyası Hedef Alındı: 193 Akademisyen, 800 Öğretmen Katledildi

İddialar ve tepkiler

Gazze Şeridi’ndeki Hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda bilim insanlarını, akademisyenleri ve araştırmacıları sistematik şekilde hedef aldığını belirtti.

Sevabite, "İşgalci İsrail bu adımla, Filistin toplumunda uzun vadeli bilimsel ve kültürel boşluk yaratmayı, kurumsal kapasiteyi zayıflatmayı ve gelecek nesilleri bilgi birikiminden mahrum bırakmayı amaçlıyor." ifadelerini kullandı.

Sevabite ayrıca İsrail’in amacının Filistin toplumunun düşünsel ve bilgi altyapısını çökertmek, eğitimi, araştırmayı ve yaratıcılığı yönlendirecek kişileri ortadan kaldırmak olduğunu vurgulayarak, Filistin’in insan ve bilgi sermayesinin korunması için uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Gazze Hükümeti Medya Ofisi verilerine göre, İsrail'in saldırılarında yaklaşık 193 bilim insanı, öğretim üyesi ve araştırmacıyı öldürdüğü, ayrıca yaklaşık 800 öğretmen ve eğitim çalışanının hayatını kaybettiği bildirildi.

Öldürülen öne çıkan akademisyenler

Gazze İslami Üniversitesi Rektörü Sufyan Tayeh - 1971 doğumlu Filistinli fizikçi ve uygulamalı matematik araştırmacısı. Ağustos 2023’te Gazze İslam Üniversitesi’nin rektörü oldu. Tayeh, Aralık 2023’te ailesiyle İsrail’in Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Faluce bölgesine düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.

Gazze İslam Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Adnan el-Burş - Gazze’nin en ünlü ortopedi cerrahlarından biriydi. 2009’da Ürdün Üniversitesinden mezun olduktan sonra Londra’da kompleks kırık cerrahisi üzerine akademik üyelik aldı. Burş ayrıca, Ürdün Tıp Kurulundan uzmanlık belgesine sahipti. 2 Mayıs’ta, Gazze’nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi’nde çalışırken İsrail tarafından alıkonulmasının ardından hapishanede ağır koşullar altında yaşamını yitirdi.

Gazze İslam Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Nasır Ebunnur - ABD’de Marquette Üniversitesinde Hemşirelik Yönetimi yüksek lisansı, Akron Üniversitesi’nde Sağlık Politikaları doktorası yapan Ebunnur, 21 Şubat’ta ailesiyle birlikte Refah kentindeki evine düzenlenen İsrail saldırısında hayatını kaybetti.

Gazze İslam Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Naim Barud - Barud, 2021-2022 yıllarında Edebiyat Fakültesi Dekanı, Kudüs Uluslararası Vakfı Yönetim Kurulu üyesiydi. Coğrafya alanında birçok akademik eser yayımladı. İsrail tarafından 25 Ekim 2024’te evine düzenlenen saldırıda ailesiyle yaşamını yitirdi.

Açık Kudüs Üniversitesi Müdürü Cihad el-Mısri - Mısri, Han Yunus’taki Açık Kudüs Üniversitesinde Tarih Merkezi Başkanı ve 2003-2022 yılları arasında Refah’ta üniversite müdür yardımcısıydı. 29 Ekim 2023’te İsrail tarafından öldürüldü.

Filistin Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Ahmed ed-Delu - Dekan Delu, 19 Ekim 2023’te ailesiyle birlikte evine düzenlenen doğrudan saldırıda hayatını kaybetti.

Filistin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Ahmed Ebu Abse - Ebu Abse, Filistin Üniversitesi İletişim ve Bilişim Teknolojileri Bölümünde yardımcı doçent olarak görev yaptı. Daha sonra Uygulamalı Mühendislik Fakültesi Dekanı olan Ebu Abse, 13 Aralık 2023’te İsrail saldırısında hayatını kaybetti.

Gazze İslam Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı İbrahim el-Estel - Matematik Öğretim Yöntemleri Profesörü. 1996’da doktorasını aldı. Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki üniversitelerde eğitimler verdi. 23 Ekim 2023’te evine düzenlenen saldırıda öldü.

Gazze İslami Üniversitesi Şeriat ve Hukuk Fakültesi Dekanı Teysir İbrahim - Malezya’daki İslam Üniversitesinden 2012 yılında doktorasını alan İbrahim, 17 Ekim 2023’te ailesiyle birlikte İsrail tarafından öldürüldü.

Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Başkanı Said ez-Zubde - Elektrik mühendisliği uzmanı Zubde, 31 Aralık 2023’te ailesiyle birlikte evine düzenlenen İsrail saldırısında yaşamını yitirdi.

Gazze İslami Üniversitesi İngiliz Edebiyatı Öğretim Üyesi Rıfat el-Arir - Arir, İsrail tarafından sürekli çevrim içi ve telefon üzerinden ölüm tehditleri almıştı. 8 Aralık 2023’te evine yönelik İsrail saldırısında ailesiyle birlikte hayatını kaybetti.