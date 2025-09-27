Gazze'de Bir Gazeteci Daha Öldü: Ölü Sayısı 252'ye Yükseldi

Gazze'de Bir Gazeteci Daha Hayatını Kaybetti

İsrail saldırısında Filistinli gazeteci hedef alındı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bir gazeteci daha yaşamını yitirdi. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırının Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah bölgesinde bir çadıra düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Filistin Medya Merkezi çalışanı gazeteci Muhammed ed-Daye'nin bu saldırıda hayatını kaybettiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen gazeteci sayısının 252'ye ulaştığı kaydedildi.

Metinde, gazetecilerin sistematik olarak öldürülmesinin en sert ifadelerle kınandığı vurgulandı ve Uluslararası Gazeteciler ve Arap Gazeteciler federasyonları ile tüm basın kuruluşlarına "Gazze'de gazetecilere karşı işlenen bu sistematik suçları kınama" çağrısı yapıldı.

Ayrıca uluslararası topluma, Gazze'deki soykırımı durdurmak, gazetecileri korumak ve onların öldürülmesini ile suikastlarını engellemek için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunuldu.