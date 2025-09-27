Gazze'de Bir Gazeteci Daha Öldü: Ölü Sayısı 252'ye Yükseldi

İsrail saldırısında Gazze'de Filistinli gazeteci Muhammed ed-Daye yaşamını yitirdi; 7 Ekim'den bu yana ölen gazeteci sayısı 252'ye çıktı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 15:47
Gazze'de Bir Gazeteci Daha Öldü: Ölü Sayısı 252'ye Yükseldi

Gazze'de Bir Gazeteci Daha Hayatını Kaybetti

İsrail saldırısında Filistinli gazeteci hedef alındı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bir gazeteci daha yaşamını yitirdi. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırının Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah bölgesinde bir çadıra düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Filistin Medya Merkezi çalışanı gazeteci Muhammed ed-Daye'nin bu saldırıda hayatını kaybettiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen gazeteci sayısının 252'ye ulaştığı kaydedildi.

Metinde, gazetecilerin sistematik olarak öldürülmesinin en sert ifadelerle kınandığı vurgulandı ve Uluslararası Gazeteciler ve Arap Gazeteciler federasyonları ile tüm basın kuruluşlarına "Gazze'de gazetecilere karşı işlenen bu sistematik suçları kınama" çağrısı yapıldı.

Ayrıca uluslararası topluma, Gazze'deki soykırımı durdurmak, gazetecileri korumak ve onların öldürülmesini ile suikastlarını engellemek için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunuldu.

İLGİLİ HABERLER

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Minibüs Belediye Otobüsüne Çarptı: 25 Kişi Hafif Yaralandı
2
Erdoğan: BM Güvenlik Konseyi İşlevini Yitirdi — Bosphorus Diplomasi Forumu
3
Abdulcelil Güven yeniden seçildi: Öz Finans İş İstanbul Anadolu Bölge Başkanı
4
Kan Kanserlerinde CAR-T ve Kök Hücreyle Uzayan Yaşam Süresi
5
Bakan Güler: Türk Donanması ve Milli Gemilerle Yeni Altın Çağa
6
Balıkesir Kepsut'ta kaza sonrası orman yangını — Havadan ve karadan müdahale
7
Ekinci ve Gümrükçü New York'ta BM 80. Genel Kurulu'nda Temaslarda

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı