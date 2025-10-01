Gazze'de can kaybı 24 saatte 51 artarak 66 bin 148'e ulaştı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının son 24 saatte 51 artarak 66 bin 148'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 51 ölü ve 180 yaralının ulaştığı belirtildi.

Ateşkesin bozulması ve saha verileri

İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 13 bin 280 Filistinlinin öldüğü, 56 bin 675 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 580'e, yaralananların sayısının da 18 bin 930'a çıktığı kaydedildi.

Genel verilere göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 66 bin 148, yaralıların sayısı ise 168 bin 716 olarak bildirildi.

Yetkililer ayrıca, Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu uyarısında bulunuyor.