Gazze'de Can Kaybı 41,909'a Ulaştı: Saldırılar Devam Ediyor

Gazze'deki Kayıplar Artıyor

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar, tüm şiddetiyle devam ediyor. Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, son 24 saatte 39 Filistinli hayatını kaybederken, 137 kişi de yaralandı. Böylece toplam can kaybı 41,909'a ulaştı.

Son 24 Saatte Gerçekleşen Saldırılar

İsrail ordusunun son 24 saat içinde gerçekleştirdiği çeşitli operasyonlarda dört ciddi katliamın meydana geldiği bildirildi. Bu saldırılar sonucunda, yaralı sayısı ise 97,303'e yükseldi.

Gazze'deki insani durum günden güne kötüleşiyor ve uluslararası toplum tarafından oldukça endişe verici bir tablo olarak değerlendiriliyor. Saldırıların devam etmesi, bölgede barış arayışlarını zorlaştırıyor.