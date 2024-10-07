DOLAR
34,25 -0,03%
EURO
37,6 0,06%
ALTIN
2.925,43 -0,19%
BITCOIN
2.153.222,71 -0,44%

Gazze'de Can Kaybı 41,909'a Ulaştı: Saldırılar Devam Ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 367 gündür süren saldırıları sonucu can kaybı 41,909'a çıkarken, yaralı sayısı 97,303'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 12:58
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 12:58
Gazze'de Can Kaybı 41,909'a Ulaştı: Saldırılar Devam Ediyor

Gazze'deki Kayıplar Artıyor

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar, tüm şiddetiyle devam ediyor. Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, son 24 saatte 39 Filistinli hayatını kaybederken, 137 kişi de yaralandı. Böylece toplam can kaybı 41,909'a ulaştı.

Son 24 Saatte Gerçekleşen Saldırılar

İsrail ordusunun son 24 saat içinde gerçekleştirdiği çeşitli operasyonlarda dört ciddi katliamın meydana geldiği bildirildi. Bu saldırılar sonucunda, yaralı sayısı ise 97,303'e yükseldi.

Gazze'deki insani durum günden güne kötüleşiyor ve uluslararası toplum tarafından oldukça endişe verici bir tablo olarak değerlendiriliyor. Saldırıların devam etmesi, bölgede barış arayışlarını zorlaştırıyor.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Cepte olan paraları buharlaştıracak zam geliyor! Emlak, Araç, Vergi... Herşey yüzde 50 artıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Kahverengi Kokarca Zararlısına Karşı İlaçlama Başlıyor
2
İsrail'in Batı Şeria Üzerindeki Baskınları Devam Ediyor
3
Rusya, Donetsk'teki Grodovka Yerleşimini Kontrol Altına Aldı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze ve Filistin Açıklaması
5
Bilecik'te Biber Özlemi: Fotoğrafçılar Çukurören Köyü'nde Toplanıyor
6
İsrail Ordusu Kalendiya Mülteci Kampı'na Baskın Düzenledi
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Hükümetine Sert Mesaj

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi

Cepte olan paraları buharlaştıracak zam geliyor! Emlak, Araç, Vergi... Herşey yüzde 50 artıyor

1 Kasım’a kadar kredi kartı borcunu ödemeyenler hapı yuttu TCMB uyardı: Yeni faiz oranları geliyor

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz