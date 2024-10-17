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Gazze'de Can Kaybı 42 Bini Aştı

İsrail'in 377 gündür sürdürdüğü Gazze saldırılarında can kaybı 42 bin 438'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 12:44
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 12:44
Gazze'de Can Kaybı 42 Bini Aştı

İsrail'in Gazze Saldırıları Sürek Mekte

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 29 artarak toplamda 42,438 olarak belirlendi.

Son Gelişmeler

Filistin Sağlık Bakanlığı, en son yaptığı açıklamada son 24 saat içinde meydana gelen iki ayrı saldırıda 29 kişinin yaşamını yitirdiğini, 93 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Can Kaybı ve Yaralı Sayısı Artıyor

Yapılan saldırılar neticesinde Gazze'deki toplam yaralı sayısının 99,246'ya ulaştığı bildirildi. Ayrıca, enkaz altında ve yol kenarlarında hâlâ ölülerin bulunduğu ifade edildi. Ancak sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin yardım çalışmalarını yürütmesi, İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle güçlükle sürdürülmektedir.

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