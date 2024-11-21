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Gazze'de Can Kaybı 44,056'ya Yükseldi: Son 24 Saatte 71 Ölü

İsrail’in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 44,056'ya ulaştı, son 24 saatte 71 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 15:45
Gazze'de Can Kaybı 44,056'ya Yükseldi: Son 24 Saatte 71 Ölü

Gazze'de Saldırılar Sonrası Can Kaybı Artıyor

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar sonucunda, Gazze Şeridi'nde can kaybı 44,056'ya yükseldi.

Son 24 Saatte Yaşananlar

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından elde edilen bilgilere göre, son 24 saat içinde gerçekleştirilen saldırılarda 71 kişi yaşamını yitirdi, 176 kişi yaralandı. Bu acı bilanço, devam eden çatışmaların yıkıcı etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yaralı Sayısındaki Artış

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısı 44,056'ya ulaşırken, yaralı sayısının da 104,268'e ulaştığı bildirildi. Bu durum, bölgedeki insani krizin boyutlarını artırıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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