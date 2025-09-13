Gazze'de can kaybı 64 bin 803'e yükseldi: Son 24 saatte 47 ölüm

Gazze'de son 24 saatte 47 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 64 bin 803'e çıktı; açlık nedeniyle 7 kişi daha hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 14:17
Gazze'de can kaybı 64 bin 803'e yükseldi: Son 24 saatte 47 ölüm

Gazze'de can kaybı 64 bin 803'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının son 24 saatte 47 artarak 64 bin 803'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, son 24 saatte hastanelere 47 ölü ve 205 yaralı getirildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 253 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve 52 bin 223 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarına yönelik sistematik saldırılarda ise 27 Mayıs'tan bu yana ölenlerin sayısının 2 bin 484, yaralı sayısının ise 18 bin 117 olduğu belirtildi.

Toplamda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 64 bin 803, yaralıların sayısının ise 164 bin 264 olduğu açıklandı.

Açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle can kayıpları

Gazze'de sınır kapılarının kapatılması ve yardımların engellenmesi sonucu kıtlığa sürüklenen bölgede, son 24 saatte ikisi çocuk 7 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Bakanlık verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 145'i çocuk olmak üzere 420'ye çıktı.

Birleşmiş Milletler destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) Gazze kentinde kıtlık ilan ettiği 22 Ağustos'tan bu yana ise ek olarak 30'u çocuk 142 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.

