Gazze'de Çocuk Felci Aşılama Kampanyası İkinci Turda

Gazze'de Çocuk Felci Aşılaması Başladı

Gazze Şeridi'nde, devam eden İsrail saldırıları altında, çocuk felci aşısının ikinci turu bu sabah itibarıyla başlamıştır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan duyuruya göre, aşı süreci Gazze'nin orta bölgelerinde gerçekleştirilmektedir.

Aşı Noktaları Belirlendi

DSÖ, aşı uygulamalarının yapılacağı yerlerin haritasını da kamuoyuyla paylaştı. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ise, aşıların tüm çocuklara ulaştırılması için çatışmalara verilen insani araya riayet edilmesi yönünde çağrıda bulundu.

İlk Çocuk Felci Vakası

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde 16 Ağustos 2023 tarihinde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini açıklamıştı. Bu doğrultuda, DSÖ, Filistin Sağlık Bakanlığı ve UNRWA, 10 yaş altındaki 600 binden fazla çocuğun aşılanmasını hedefleyen bir kampanya başlatmıştır.

İlk Turda Yüzde 90 Başarı

İlk aşılama turu 16 Eylül'de tamamlanmış olup, aşılama kapsamının %90'a ulaştığı bildirilmiştir. Aşılama sürecinin devam etmesi, çocukların sağlık güvenliğini sağlamak adına kritik bir öneme sahiptir.