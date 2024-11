Gazze'de Denizdeki Tehdit: Saldırılardan Kaçan Filistinlilerin Çadırlarını Su Bastı

Gazze'de, İsrail'in saldırılarından kaçan Filistinlilerin sığındığı çadırlar, artan deniz suyu seviyesinin hedefi oldu. Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesinde kurulan derme çatma çadırlar, şiddetli yağışlar ve deniz dalgaları nedeniyle su altında kaldı.

Bir yılı aşkın süredir devam eden İsrail saldırıları, açlık ve susuzluk ile başa çıkmaya çalışan milyonlarca Filistinli için yaşam mücadelesi zor bir hal alıyor. Kış mevsiminin etkisiyle birlikte artan yağışlar, yerinden edilen ailelerin sahilde kurduğu çadırların vazgeçilmez koruyuculuğunu ortadan kaldırdı.

Yağmur ve Dalgalar Arasında Hayatta Kalma Mücadelesi

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus sahilinde kalan Filistinliler, çadırlarının su altında kalmasıyla birlikte zor durumda kaldı. Çıplak elleriyle çadırlarına dolan suyu boşaltmaya çalışan aileler, yıkıcı kuvvetler ile açlık ve soğuk arasında kalmış durumda. Filistinli Sami Ebu Rukbe, "Suların altında kaldık. Yemek yok, içecek suyumuz bile yok," diyerek içinde bulundukları durumu özetliyor.

Bir diğer Filistinli kadın ise, yaşadıkları acıları dile getirerek, "İçinde bulunduğumuz acıları Allah'tan başka kimse bilmez. Kışın gelmesiyle acılarımız katlandı," şeklinde konuştu.

Her An Bin Kere Ölüm

Siham Rızk isimli bir kadın, "Her an bin kez ölüyoruz. Ölüm bize bu yaşadıklarımızdan, bombardımandan, korkudan, açlıktan, aşırı soğuktan daha merhametlidir," diyerek yaşadığı kaygıları dile getiriyor. Rızk, dünya genelinde duyulan acılara bir son verilmesi ve insani yardımların hemen ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Toplumdan Yardım Talebi

Birleşmiş Milletler’in tarafında yapılan açıklamalarda, Gazze'deki kış şartları ve sağlık durumunun günden güne daha da kötüleştiği belirtiliyor. Yaklaşık 500 bin Filistinlinin sel tehlikesi altında yaşadığı belirtilirken, durumun ciddiyeti her geçen gün artıyor. UNRWA, "Her yağmur damlasıyla, her top mermisiyle, her bombardımanla Gazze'de durum daha da kötüleşiyor," açıklamasında bulundu.

