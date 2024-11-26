DOLAR
34,64 -0,2%
EURO
36,42 -0,25%
ALTIN
2.920,76 -0,07%
BITCOIN
3.241.054,84 1,17%

Gazze'de Denizdeki Tehdit: Saldırılardan Kaçan Filistinlilerin Çadırlarını Su Bastı

Gazze'de İsrail'in saldırılarından kaçan Filistinlilerin sahilde kurduğu çadırlar, deniz suyu nedeniyle su altında kaldı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 11:46
Gazze'de Denizdeki Tehdit: Saldırılardan Kaçan Filistinlilerin Çadırlarını Su Bastı

Gazze'de Denizdeki Tehdit: Saldırılardan Kaçan Filistinlilerin Çadırlarını Su Bastı

Gazze'de, İsrail'in saldırılarından kaçan Filistinlilerin sığındığı çadırlar, artan deniz suyu seviyesinin hedefi oldu. Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesinde kurulan derme çatma çadırlar, şiddetli yağışlar ve deniz dalgaları nedeniyle su altında kaldı.

Bir yılı aşkın süredir devam eden İsrail saldırıları, açlık ve susuzluk ile başa çıkmaya çalışan milyonlarca Filistinli için yaşam mücadelesi zor bir hal alıyor. Kış mevsiminin etkisiyle birlikte artan yağışlar, yerinden edilen ailelerin sahilde kurduğu çadırların vazgeçilmez koruyuculuğunu ortadan kaldırdı.

Yağmur ve Dalgalar Arasında Hayatta Kalma Mücadelesi

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus sahilinde kalan Filistinliler, çadırlarının su altında kalmasıyla birlikte zor durumda kaldı. Çıplak elleriyle çadırlarına dolan suyu boşaltmaya çalışan aileler, yıkıcı kuvvetler ile açlık ve soğuk arasında kalmış durumda. Filistinli Sami Ebu Rukbe, "Suların altında kaldık. Yemek yok, içecek suyumuz bile yok," diyerek içinde bulundukları durumu özetliyor.

Bir diğer Filistinli kadın ise, yaşadıkları acıları dile getirerek, "İçinde bulunduğumuz acıları Allah'tan başka kimse bilmez. Kışın gelmesiyle acılarımız katlandı," şeklinde konuştu.

Her An Bin Kere Ölüm

Siham Rızk isimli bir kadın, "Her an bin kez ölüyoruz. Ölüm bize bu yaşadıklarımızdan, bombardımandan, korkudan, açlıktan, aşırı soğuktan daha merhametlidir," diyerek yaşadığı kaygıları dile getiriyor. Rızk, dünya genelinde duyulan acılara bir son verilmesi ve insani yardımların hemen ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Toplumdan Yardım Talebi

Birleşmiş Milletler’in tarafında yapılan açıklamalarda, Gazze'deki kış şartları ve sağlık durumunun günden güne daha da kötüleştiği belirtiliyor. Yaklaşık 500 bin Filistinlinin sel tehlikesi altında yaşadığı belirtilirken, durumun ciddiyeti her geçen gün artıyor. UNRWA, "Her yağmur damlasıyla, her top mermisiyle, her bombardımanla Gazze'de durum daha da kötüleşiyor," açıklamasında bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Yeni sistem Mecliste! Artık hastanelerde ve Aile Hekimlerinde atılan adım para olacak!

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek
2
Akdeniz Güvenlik Konferansı'nda Türkiye'nin Rolü Vurgulandı
3
Filipinler'de Duterte'ye Suikast Tehdidi Celp Gönderildi
4
İsrailli Bakan Ben-Gvir, Hizbullah ile Ateşkes Anlaşmasına Karşı Çıkıyor
5
Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Toplantısı Müjdesi
6
TİSK'in Ortak Yarınlar Ödül Programı Oylama Süreci Başladı
7
Gaziantep'te kaybolan Dudu Göğebakan'ın cansız bedeni bulundu

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı

Araç sahiplerine yeni maliyet! 1 Aralık’tan önce yapılması gerekiyor

4 gün içinde İŞKUR’a girene memuriyet imkanı! O kurum yüzlerce personel alacak

Yeni sistem Mecliste! Artık hastanelerde ve Aile Hekimlerinde atılan adım para olacak!

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları