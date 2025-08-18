Gazze'de Hemşire Amanda Nasır: "İsrail Soykırımı, Çocuklar Açlıktan Ölüyor"

MUHAMMED RAGAVİ - İsrail’in abluka ve saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde gönüllü görev yapan Filistin asıllı Amerikalı hemşire Amanda Nasır, Gazze'deki sağlık krizini ve insani dramı AA muhabirine anlattı.

Hastaneler çöktü, yaralılar ağır

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nde gönüllü çalışan 39 yaşındaki hemşire Nasır, sağlık sisteminin çökme noktasında olduğunu ve hastanelerin artan yaralı sayısıyla başa çıkamadığını belirtti. Nasır, İsrail’in mart ayının başından itibaren ablukayı daha da ağırlaştırması sonucu uygulanan aç bırakma politikasının özellikle yetersiz beslenme komplikasyonlarına yol açtığını söyledi.

Nasır, "Hastaneye gelen yaralıların çoğu ciddi ve korkunç şekilde yaralanmış durumda. Baş, göğüs, karın, pelvik bölge ve ekstremitelerde kurşun yaraları, kırıklar ve ciddi uzuv yaralanmaları görüyoruz. Çoğunlukla gençler ve çocuklar ciddi şekilde etkileniyor ve ne yazık ki birçok kişi yaralarının ciddiyeti nedeniyle kurtarılamıyor." dedi.

Kritik kararlar: Solunum cihazı tercihi

Doktorların bazı hastalara büyük ameliyatlar ve uzuv kesme işlemleri yapmak zorunda kaldığını aktaran Nasır, eksik personel ve tıbbi malzeme nedeniyle bir kısmının tedavi edilemediğini ifade etti. Nasır, "Bazen kimin solunum cihazına alınacağını seçmek zorunda kalıyoruz. Karar kritik ve çok zor. İsrail soykırımı Gazze'yi yok ediyor, hastaneler çöktü, çocuklar açlıktan ölüyor." diye konuştu.

Açlıktan ölen bebekler ve artan kıtlık

Nasır, ablukaya bağlı kıtlığın hem hastaları hem sağlık personelini derinden etkilediğini, "Herkes çok zayıf ve susuz. Üstelik uzun saatler çalışıyoruz. Hastanede bebeklerin yetersiz beslenmeden dolayı gözlerimizin önünde öldüğü vakalara tanık olduk" ifadeleriyle anlattı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 110'u çocuk olmak üzere 258e yükseldi.

Destek, güven ve uluslararası çağrı

Nasır, Filistinlilerin yaralarına ve defalarca sürgün edilmelerine rağmen gösterdikleri misafirperverlikten söz ederek kendisini hem hastane içinde hem dışarıda güvende hissettiğini belirtti. Filistin asıllı olmanın kendisi için gurur kaynağı olduğunu vurguladı ve "Buradaki halk sadece normal bir yaşam sürmeye çalışıyor. Onlar bunu hak etmiyor. İnsanlara bu şekilde muamele edilmesi kabul edilemez." dedi.

Gazze'deki durumu "insanlığa karşı işlenen en çirkin ve en korkunç suçlar" olarak nitelendiren Nasır, dünyaya acilen Gazze'de ateşkes sağlanması çağrısı yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'tan "Gazze'ye gelip durumu bizzat yerinde görmesini" isteyen Nasır, uluslararası basının yaşananları güçlü bir sesle duyurmaya devam etmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, Gazze'deki katliamlara tepki olarak İsrail ürünleri ile ABD ve Avrupa'da satılan ilgili ürünlerin boykot edilmesi çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 944 Filistinli hayatını kaybetti, 155 bin 886 kişi de yaralandı.