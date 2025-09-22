Gazze'de İki Hastane Hizmet Dışı, Bir Sağlık Tesisi Yıkıldı

Gazze Sağlık Bakanlığı: Rantisi Çocuk Hastanesi ve Göz Hastanesi hizmet dışı; Tıbbi Yardım Merkezi yıkıldı. Bakanlık uluslararası koruma çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 15:28
Sağlık Bakanlığı: Hastaneler hedef alındı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun yoğun saldırıları sonucu Rantisi Çocuk Hastanesi ile Göz Hastanesi'nin hizmet dışı kaldığını, kentteki Tıbbi Yardım Merkezi'nin ise yıkıldığını açıkladı.

Açıklamada, İsrail ordusunun hastane ve sağlık merkezlerine yönelik ihlallerini sürdürdüğü belirtilirken, bakanlık şu ifadeye yer verdi: "İşgalci İsrail, Gazze Şeridi'nde uyguladığı soykırımın bir parçası olarak, sağlık sistemini kasıtlı ve sistematik bir şekilde hedef alıyor."

Bakanlık, hasta ve yaralıların hastanelere ve diğer sağlık tesislerine ulaşması için güvenli yolların bulunmadığını vurguladı. Devam eden saldırılar nedeniyle hastaların Kudüs Hastanesi ile Ürdün Sahra Hastanesi'ne ulaşmakta büyük zorluk çektiği kaydedildi.

İsrail ordusunun 17 Eylül'de Rantisi Çocuk Hastanesi'nin üst katlarını hedef aldığı hatırlatıldı. Rantisi'nin Gazze Şeridi'nde onkoloji, diyaliz, solunum ve sindirim hastalıkları gibi uzmanlık alanlarını barındıran "tek ihtisas hastanesi" olduğu belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerini hedef alan ağır saldırılarını sürdürdüğü, kentin yaşanmaz hale getirilmesi ve sivillerin yerinden edilmesi amacıyla bina ve evlerin bombalandığı ifade edildi.

Son olarak Sağlık Bakanlığı, uluslararası topluma Gazze Şeridi'ndeki sağlık tesislerine, personeline ve hastalara koruma sağlanması çağrısını yineledi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 344 Filistinli hayatını kaybetti, 166 bin 795 kişi de yaralandı.

