Gazze'de İlk İftar Enkaz Arasında Gerçekleşti

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, ramazanın ilk iftarı Şucaiyye Mahallesi'nde yıkım ve enkaz arasında kurulan sofralarda gerçekleştirildi. İsrail'in süregelen saldırıları nedeniyle büyük bir yıkıma uğrayan Gazze'de, yüzlerce Filistinli iftar sofralarında bir araya geldi.

Bu yıl ramazan, Gazzeliler için zorlu bir başlangıç oldu. Filistin Merkezi İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, Gazze Şeridi'nde 300 binden fazla yapı kısmen veya tamamen yıkıldı. Bu yıkım sonucunda 60 bin 368 konut, 823 cami ve 3 kilise tamamen yok oldu.

Filistinliler, harabeye dönen sokaklarda kurdukları büyük sofralarda ilk oruçlarını açarak birlik ve dayanışma sergiledi. Özellikle ramazan fenerleri ve Filistin bayrakları ile süslenmiş masalar, zorlu koşullara rağmen umudu simgeliyor.

Bazı Filistinlilerin, yıkılan evlerinin enkazları arasında birkaç ekmek ve katık ile iftar yaptıkları gözlemlendi. Aynı zamanda, Han Yunus kentinde de benzer görüntüler yaşandı; burada zor koşullara rağmen dayanışma ile iftarlar gerçekleştirildi. Gönüllü gençler, birbirlerine yardımlarıyla hurma ve su dağıttılar.

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde de yıkılan evlerin enkazı arasında birçok kişi topluca iftar yaparak bir araya geldi. Bu görüntüler, Filistinlilerin zorluklar karşısındaki dayanışma ruhunu gözler önüne seriyor.