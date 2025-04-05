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Gazze'de İnsani Görevlilere Yönelik İnfaz İddiaları: İsrail'in Açıklamaları Çürütüldü

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in sağlık görevlilerine yönelik infaz iddialarını çürüten görüntüleri paylaştı.

Yayın Tarihi: 05.04.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 16:15
Gazze'de İnsani Görevlilere Yönelik İnfaz İddiaları: İsrail'in Açıklamaları Çürütüldü

İsrail'in Saldırısı Doğrulandı

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun 15 sağlık ve sivil savunma çalışanını taşıyan ambulans ve bir itfaiye aracına yönelik ateş açtığına dair görüntülerin ortaya çıkmasının, Tel Aviv'in söylemini çürüttüğünü açıkladı.

Mahmud Basal'ın Açıklamaları

Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, söz konusu videonun, Rafah'taki sivil savunma mürettebatına ve Kızılay personeline yönelik infaz iddialarını çürüttüğünü vurguladı. Basal, videoda mürettebatın insani üniformalar giydiğini ve ışıklarının açık olduğunu belirtti.

Uluslararası Kamuoyundan Tepki

Basal, uluslararası insan hakları örgütleri ve Birleşmiş Milletler'den, İsrail'e insani yardım çalışanlarını infaz suçundan dolayı hesap sormasını talep etti. Ayrıca, olayın detaylarını incelemek için uluslararası bir soruşturma komitesi kurulması gerektiğini vurguladı.

Sorumsuzluk ve Teşvik Edici Etkiler

İsrail'in bu suçlardan sorumlu tutulmaması halinde, bu durumun sağlık çalışanları üzerinde olumsuz etkiler yaratacağını belirten Basal, infazların modern yüzyılın tarihinde yaşanmamış bir durum olduğunu ifade etti.

25 Mart Tarihinde Olay

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Tel es-Sultan bölgesine 23 Mart'ta düzenlediği saldırı sonucunda yaralananlara yardım etmek için yola çıkan 15 sağlık ve sivil savunma çalışanını taşıyan ambulansın hedef alındığı açıklandı.

Toplu Mezarda Bulunan Cesetler

Ramazan Bayramı'nın ilk günü, 8 Filistin Kızılayı, 6 Filistin Sivil Savunma Teşkilatı ve 1 Birleşmiş Milletler personelinin cansız bedenlerinin toplu mezardan çıkarıldığı ifade edildi. Jonathan Whittall, sağlık çalışanlarının birer birer vurulduğunu ve hayat kurtarmak için orada bulunanların toplu mezara gömüldüğünü belirtti.

İsrail Yönetiminin Savunmaları

İsrail yönetimi, saldırılara yönelik inkar politikalarını sürdürürken, Savunma Bakanı Gideon Saar, ambulansın askerlere doğru “şüpheli bir şekilde” yaklaştığını öne sürdü. Ancak, görüntülerin bu iddiaları çürüttüğü ve sağlık görevlilerinin hedef alındığı açıkça ortaya konmuştur.

Halk Sağlığının Tehdit Altında Oluşu

Gazze'deki sağlık dikkate alındığında, insani yardım çalışanlarının sürekli hedef alınması, uluslararası kamuoyunu alarma geçirmiştir. Bu olaylar, sağlık sisteminin işleyişini ve insani yardımın sağlanmasını tehdit etmektedir.

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