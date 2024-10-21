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Gazze'de İnsani Kriz: İsrail'in Kuşatma Politikaları Ve Saldırılar

Gazze'nin kuzeyine uygulanan kuşatma, insani kriz ve aç bırakma siyasetiyle derinleşiyor. Filistinli siviller zor durumda.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 11:42
Gazze'de İnsani Kriz: İsrail'in Kuşatma Politikaları Ve Saldırılar

Gazze'de Devam Eden Kuşatma ve Saldırılar

İsrail, Gazze'nin kuzeyinde 17 gündür süren kuşatma ve bombardıman sonuçunda, bölgedeki insani durumu kötüleştiriyor. Gıda, su, yakıt ve ilaç girişine izin verilmeyen bölgede, kuşatma altında kalan on binlerce Filistinli ağır şartlarla karşı karşıya kalırken, açlık ve su krizinin boyutları her geçen gün artmakta.

Saldırılar ve Hedefler

Son günlerde, Cibaliya Mülteci Kampı gibi yerlerin yoğun saldırıya uğraması sonucu, bölgedeki hareket eden her şey hedef alınarak giriş-çıkış yolları kapatılmakta. Gazze'nin kuzeyindeki felaketin boyutları

Açıklama yapan Gazze Sivil Savunma Sözcüsü, İsrail'in özellikle Cibaliya'daki katliam, abluka ve aç bırakma stratejisini sürdürdüğünü dile getirdi. Ayrıca yaralıların tahliyesi için sivil savunma ekiplerinin bölgeye girişine izin verilmediği bildirildi.

Saldırılar ve Can Kaybı

Görgü tanıkları, İsrail’e ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yoğun saldırılar düzenlediğini, Beyt Lahiya ve Cibaliya gibi bölgelerde arka arkaya patlamalar duyulduğunu aktardı. Son gelişmelerde dört kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Orta Gazze ve Güneydeki Durum

Orta Gazze'nin Bureyc ve Nusayrat mülteci kamplarında da saldırılar sürmektedir. Bölgedeki bazı binaların yıkıldığı ve patlama seslerinin yoğun olarak duyulduğu kaydedildi.

İsrail'in Göç Politikaları

İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinli sivilleri zorla tahliye etme planları dikkat çekmekte. 5 Ekim'de başlayan saldırılar, söz konusu bölgelere karşı sistematik bir göç politikası uygulandığını düşündürmekte. Bu nedenle, Filistinlilerin Gazze’nin güneyine yönlendirilmesine yönelik uyarılar yapılmıştır.

Bu süreçte, "Generallerin Planı" olarak adlandırılan strateji doğrultusunda, yerleşim alanlarının güvence altına alınmaya çalışıldığı iddia edilmektedir. Yasaklar ve ambargoların artması, Gazze’de yaşayan sivil halk için durumun her geçen gün zorlaşmasına neden olmaktadır.

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