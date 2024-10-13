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Gazze'de İnsani Kriz: Son 9 Günde 300'den Fazla Kayıp

İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yönelik saldırılarında 300'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Hükümet, durumu kritik olarak değerlendiriyor.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 15:56
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 15:56
Gazze'de İnsani Kriz: Son 9 Günde 300'den Fazla Kayıp

Gazze'de Zor Durum: 300'den Fazla Ölüm

Son 9 günde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda, 300'ü aşkın Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Gazze Hükümeti'nden Açıklama

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, düzenlediği basın toplantısında, Tel Aviv'in "zorunlu göç planını" uygulamaya çalıştığını belirtti. Bu planın 21. yüzyılın en tehlikeli İsrail-ABD iş birliği olduğuna dikkat çekti.

Durum Kötüleşiyor

Sevabite, Gazze'nin kuzeyinin, sağlık sisteminin çökertilmesi ve hayati sektörlerin hedef alınmasıyla "tam bir yıkım bölgesi" haline getirildiğini ifade etti. Ayrıca, son 9 günde, sivillere yönelik gerçekleştirilen saldırılarda 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini vurguladı.

Acil Yardım Engellemeleri

İsrail askerlerinin, acil yardım ekiplerinin ve ambulansların çalışmasını engellediğini dile getiren Sevabite, birçok cenazenin enkaz altından çıkarılmasına ve yol kenarlarından toplanmasına izin verilmediğini aktardı.

Yardım Durumu Kritik

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yeniden başlatılan kara saldırıları, bölgedeki Filistinlileri zorla göç ettirme amacı güdüyor. Başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Beyt Hanun ve Beyt Lahiya bölgeleri üzerinde yoğunlaşan saldırılar, yaşam koşullarını daha da zorlaştırıyor.

Hastanelerde Yakıt Krizi

Kemal Advan Hastanesi Başhekimi Hüsam Ebu Safiye, yaptığı açıklamada, kuzeydeki üç temel hastaneye sınırlı miktarda yakıt girişinin sadece birkaç gün yeteceğini belirterek, "Kuzeydeki hastaneler, sürekli gelen yaralılar ve şehitler nedeniyle büyük bir baskı altında," dedi.

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