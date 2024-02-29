Gazze'de insani yardım bekleyenlere saldırılmasına yönelik İsrail'den açıklama geldi

İsrail güvenlik kaynakları, insani yardım tırlarına ulaşmaya çalışan Filistinlilerin vurulmasını doğruladı. Kaynaklar, Filistinlilerin İsrail askerlerine yaklaşarak kendilerini tehlikeye attığını iddia etti ve askerlerin de ateş ederek müdahale ettiğini kabul etti.

İsrail güvenlik kaynakları, olayı araştırdıklarını belirtti. İsrail ordusu ise yazılı bir açıklama yaparak "Gazze sakinlerinin tırların etrafını sardığı ve yardımları yağmalamaya başladığı, bazı Filistinlilerin itiş-kakış ve izdihamda yaralandığı" öne sürdü. Filistin Sağlık Bakanlığı ise Gazze’nin güneyindeki Reşid Caddesi’nde bulunan Nablusi Kavşağı’nda İsrail’in insani yardım bekleyenlere ateş açmasının sonucunda 104 kişinin hayatını kaybettiğini, 760 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.