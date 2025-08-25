DOLAR
Gazze'de İsrail Saldırıları: 12 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 12 Filistinli öldü, çok sayıda yaralı var; çadırlar, evler ve yardım bekleyen siviller hedef alındı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 11:16
Gazze'de İsrail Saldırıları: 12 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze'de İsrail Saldırıları: 12 Filistinli Hayatını Kaybetti

Olayın Özeti

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, aralarında çocukların da bulunduğu 12 Filistinli hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı. Sağlık kaynakları ve görgü tanıkları, saldırılarda yerinden edilenlerin çadırları, evler ve sivillerin toplandığı alanların hedef alındığını; insani yardım alabilmek için bekleyen kişilere ateş açıldığını bildirdi.

Bölgelere Göre Saldırılar ve Kayıplar

Gazze kentinin kuzeybatısındaki El-Kerame Hastanesi yakınlarında meskun bir evi hedef alan saldırıda bir baba ve 3 çocuğu yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Kent merkezinin kuzeyinde bir fırının yakınındaki evlerin topçu atışıyla hedef alınması sonucu 1 kız çocuğu hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi'nde yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir çadırın hedef alınmasında çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu ayrıca Gazze kentinin kuzeyindeki Zerka bölgesinde, güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde ve Cibaliya en-Nezle'de bulunan binalara bubi tuzaklı robotlarla şiddetli saldırılar düzenledi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Kissufim Sınır Kapısı yakınlarında insani yardım alabilmek için bekleyen gruba düzenlenen topçu saldırıda, biri çocuk olmak üzere 5 Filistinli öldü ve çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin merkezindeki Vadi Gazze bölgesinin güneyinde, Selahaddin Caddesi üzerindeki bir yardım dağıtım noktası yakınında açılan ateşte 1 Filistinli hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeybatısında yer alan El-Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı bir çadırı hedef aldı. Matar Camii yakınındaki bu saldırıda 1 kadın yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Son Durum

Sağlık kuruluşları ve görgü tanıkları, bölgedeki sivil kayıpların ve yaralı sayısının artmasından endişe duyulduğunu bildiriyor. İnsani yardım bekleyen sivillerin hedef alınması, yardım erişimini daha da zorlaştırıyor.

