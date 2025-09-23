Gazze'de İsrail Saldırıları: 32 Filistinli Hayatını Kaybetti

GÜNCELLEME 1 - YENİ SALDIRI BİLGİSİ EKLENDİ, ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 32 Filistinli yaşamını yitirdi. Hastane kaynakları ve görgü tanıkları, saldırıların hedefinde yeniden siviller, yerinden edilenlerin sığındığı çadırlar, araçlar ve binaların bulunduğunu bildiriyor.

Gazze kenti

İsrail ordusunun Gazze kentinin merkezindeki Ömer el-Muhtar Caddesi’nde Haccac apartmanını hedef aldığı hava saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybetti; çok sayıda kişi yaralandı ve enkaz altında kayıp onlarca kişi olduğu bildirildi.

Kentin batısındaki Şatii Mülteci Kampı’ndaki bir eve düzenlenen bombardımanda Hubeyl Ailesi'nden 5 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu. Aynı kampta başka bir eve düzenlenen hava saldırısında da çok sayıda kişi yaralandı ve enkaz altında kaldı.

İsrail ordusu, Şatii Mülteci Kampı’na hava saldırıları düzenlerken aynı zamanda karadan ve denizden kuzey bölgelerini de bombaladı. Kentin batısındaki Kudüs Açık Üniversitesi çevresi ve Meznar kavşağına şiddetli saldırılar gerçekleştirildi. Kentin güneyindeki Tel el-Hava ve Sabra mahallelerinde ise İsrail'e ait patlayıcı yüklü insansız araçlarla (İHA) binalara ve tesislere yapılan saldırılar sonucu büyük yıkım meydana geldi.

Ayrıca haber kaynakları, Gazze kentinin çeşitli bölgelerine düzenlenen saldırılarda 16 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini de aktardı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimi

İsrail'in orta kesimdeki Zevayide beldesinde yerinden edilenlerin sığındığı bir çadır hedef alınması sonucu en az 2 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu. Ayrıca İsrail topçu birlikleri Megazi Mülteci Kampı’nın doğusunu bombaladı. Kısa süre içinde Nusayrat Kampı da İsrail saldırılarına maruz kaldı.

Gazze Şeridi'nin güneyi

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus açıklarında iki Filistinli balıkçı, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. Han Yunus'un güneyindeki Mirac bölgesinde açılan ateş sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti; yardım bekleyen 4 kişi de yaralandı. İsrail ordusu ayrıca Han Yunus’un merkez bölgelerinde de topçu saldırıları gerçekleştirdi.