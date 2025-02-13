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Gazze'de İsrail Saldırıları: Ölü Sayısı 48.239'a Yükseldi

İsrail'in Gazze'deki saldırıları sonucunda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 48.239'a ulaştı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 16:30
Gazze'de İsrail Saldırıları: Ölü Sayısı 48.239'a Yükseldi

İsrail'in Gazze Saldırıları: Son Durum

Gazze Şeridi'nde, İsrail'in 471 gün süren aralıksız saldırıları sonunda, ateşkese varılmasının üzerinden geçen 24 günde yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 48.239 olarak güncellendi.

Son 24 saat içinde, 14'ü enkaz altından çıkarılan olmak üzere 17 Filistinli hastanelere nakledildi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkesin 24. gününde saldırılar sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili bilgi paylaştı.

Son Açıklamalar ve Veriler

Hastalara son 24 saatte ulaştırılan 17 kişinin cenazesi ve 9 yaralı olduğu belirtildi. Enkaz altından çıkarılanlar arasında en az 14 kişi yer aldı. 7 Ekim 2023'ten başlayarak 19 Ocak 2024'e kadar devam eden operasyonlar sonucunda Filistinli yaralı sayısı ise 111.676 olarak kaydedildi.

Buna rağmen, İsrail'in 19 Ocak'ta Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını sık sık ihlal ettiği bildirilmektedir. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ateşkese rağmen düzenlenen saldırılar sonucunda 92 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

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