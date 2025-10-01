Gazze'de İsrail Saldırıları: Ölü Sayısı 54'e Yükseldi

WAFA: Cenazeler bölge hastanelerine ulaştırıldı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sabah saatlerinden beri sürdürdüğü saldırılarda 54 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail sabah saatlerinden itibaren Gazze'nin çeşitli bölgelerine yönelik hava ve kara saldırılarına devam etti.

Haberde, ölenlerden 29 kişinin cenazesinin kuzeydeki Gazze kentinde bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildiği bildirildi.

Ayrıca, Gazze'ye yönelik saldırılarda hayatını kaybeden 13 kişinin naaşının Şifa Hastanesi'ne; gün içindeki saldırılarda ölen 7 kişinin cenazesinin ise el-Aksa Hastanesi'ne getirildiği belirtildi.

Haberde ayrıca, saldırılarda yaşamını yitiren 5 sivilin cenazesinin Avde ve Nasır hastaneleri'ne ulaştırıldığı kaydedildi.