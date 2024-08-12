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Gazze'de İsrail Saldırıları: Ölü Sayısı ve Demografik Değişimler

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana sürdürülen saldırılarda, nüfusun yüzde 1,8'i hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 11:00
Gazze'de İsrail Saldırıları: Ölü Sayısı ve Demografik Değişimler

İsrail Saldırılarında Yaşamını Kaybedenler

Filistin Merkez İstatistik Bürosu'ndan gelen verilere göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlenen İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 40 bine yaklaşmıştır. Bu, Gazze'nin toplam nüfusunun %1,8'ine denk gelmektedir.

Gençlerin Oranı Endişe Verici

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin %24'ü gençlerden oluşurken, bu süreçte 34 kişi açlık nedeniyle yaşamını yitirmiştir. Ayrıca yaklaşık 3,500 çocuk, yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıyadır.

Yaralılar ve Kayıplar

İsrail saldırıları neticesinde 95 binden fazla kişi yaralanmıştır; yaralıların %70'i kadın ve çocuklardan oluşmaktadır. Gazze'de hala 10 bin kişi kaybolmuş ya da enkaz altında bulunmaktadır.

Batı Şeria'daki Durum

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları başlamadan önce, Filistin topraklarında yaşayan yaklaşık 5,6 milyon kişinin 1,2 milyonu (%22) gençlerden oluşuyordu. İşgal altındaki Batı Şeria'da da benzer bir durum söz konusudur. 7 Ekim'den bu yana, çoğunluğu genç ve çocuk olan 620 kişi saldırılarda hayatını kaybetmiştir. Ölenlerin %75'i 30 yaşın altındadır.

Eğitim Kaybı ve Ekonomik Sıkıntılar

Bu süreçte Gazze'de 653 yükseköğrenim öğrencisi ile 105 yükseköğrenim kurumu çalışanı da yaşamını yitirmiştir. Eğitim hakkından mahrum kalan öğrenci sayısı 88 bin olarak belirlenmiştir. Ayrıca, işsizlik oranı Gazze'de bu yılın dördüncü çeyreğinde %75, Batı Şeria'da ise %56 seviyesine ulaşmıştır; Gazze'deki diplomalı gençler arasındaki işsizlik oranı ise %91 olarak kaydedilmiştir.

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