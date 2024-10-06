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Gazze'de İsrail Saldırıları Sonucu 146 Doktor Hayatını Kaybetti

Gazze'de devam eden İsrail saldırılarında bir yılda 146 doktor hayatını kaybetti, tıbbi malzeme ve ilaç stokları tükenme aşamasında.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 23:56
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 23:56
Gazze'de İsrail Saldırıları Sonucu 146 Doktor Hayatını Kaybetti

Gazze'de Dramatik Kayıplar

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplamda 146 doktor yaşamını yitirdi.

Sağlık Durumu Critik

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, bölgede tıbbi malzemelerin %83'ü ve ilaçların %60'ı tükendiği bildirildi.

Kayıplar ve Yaralılar

Açıklamada, "Sürekli devam eden saldırılar sonucunda hayatını kaybeden doktorlar, farklı branşlarda hizmet veren sağlık çalışanlarıdır. Kuşatma altındaki Gazze Şeridi dışındaki tedavi gereksinimi duyan 25 bin hasta ve yaralı bulunmaktadır" denildi.

İnsani Durum

İsrail, Gazze'deki saldırılarının başladığı günden bu yana, insani yardımların, tıbbi malzemelerin ve yakıtın girişine kısıtlamalar getirmekte ve bu durum bölgedeki sağlık krizini derinleştirmektedir.

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