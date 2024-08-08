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Gazze'de Kadın ve Kediler: Zor Şartlarda Umut Arayışı

Gazze'deki Suhad Ebu Dakka, savaş koşullarında kedilerine sahip çıkarak umudunu koruyor.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 20:43
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 20:43
Gazze'de Kadın ve Kediler: Zor Şartlarda Umut Arayışı

Gazze'de Gerçekleşen İnsanlık Draması

İsrail ordusunun 11 aydır sürdürdüğü saldırılar nedeniyle evini kaybeden Filistinli kadın Suhad Ebu Dakka, çadırda yaşam mücadelesi verirken yanındaki kedilerini terk etmiyor. Gazze Şeridi'nin güneyinde, Han Yunus kenti sınırlarında yaşayan Ebu Dakka, savaşın zorluklarına rağmen sahip olduğu Rosa ve Lucy isimli iki kediye olan bağlılığını sürdürüyor.

Kedilerinin Yanında Güç Buluyor

Şiddetli bombardımanlar altında yaşamaya çalışan Ebu Dakka, kedilerine olan sevgisini ve ilgisini asla eksik etmemeye çalışıyor. Çeşitli zorluklarla karşılaşan Ebu Dakka, Rosa ve Lucy için elinden gelenin en iyisini yapıyor. "Kedilerim, benim güvenli limanım," diyor Ebu Dakka, yaşadıkları zor koşullarda. Rosa, saldırılar başladığında doğmuş olan bir kedi; bu dönemde onların patlama seslerine olan korkusu yüreğini dağlıyor.

Merhamet ve Umut

İsrail'in insanlık dışı saldırılarıyla hayatları kararan Gazze'deki insanlar, evcil hayvanlarına olan bağlılıklarıyla bir nebze moral buluyor. Ebu Dakka'nın, savaşın ortasında kedilerine duyduğu samimi merhamet, insanlık adına önemli bir örnek oluştururken, diğer Gazzeliler de hayvanlarıyla olan bağlarının kendilerini hayata bağladığını belirtiyorlar.

İşgal ve Son Gelişmeler

Hamas'ın İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim 2023'te düzenlediği kapsamlı saldırının ardından, İsrail ordusunun yürüttüğü operasyonlarda on binlerce insan hayatını kaybetti. Son tahminlere göre, Gazze'de 39 bin 699 Filistinli yaşamını yitirirken, 91 bin 722 kişi yaralandı.

Gazzeli kadın Ebu Dakka gibi birçok insan, savaş koşulları altında hayvanlarına sahip çıkarak insani değerleri yaşatmaya çalışıyor. Bu duruş, savaşın acımasızlığında bile umut ve merhamet arayışını temsil ediyor.

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