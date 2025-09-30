Gazze'de Kıtlık: 453 Kişi Açlıktan Öldü, 150'si Çocuk

Sağlık Bakanlığı verileri: Kıtlık can alıyor

Gazze Şeridi'nde, İsrail'in saldırıları ve uyguladığı ablukayla derinleşen kıtlık nedeniyle 453 Filistinlinin açlıktan hayatını kaybettiği bildirildi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının yazılı açıklamasında bu veriler paylaşıldı.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan yaşamını yitirenlerin sayısının 150'si çocuk olmak üzere 453'e ulaştığı kaydedildi. Ayrıca, Birleşmiş Milletler destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) Gazze kentinde kıtlık ilan ettiği 22 Ağustos'tan bu yana 35'i çocuk olmak üzere 175 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze, yiyecek, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesi kıtlığı ile karşı karşıya olan büyük bir insani felaket yaşıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını ifade ediyor.

Sivil altyapının tahrip edilmesiyle Gazze'nin yüzde 88'i'nin zarar gördüğü belirtiliyor. Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan bölgede, saldırılar ve sürgün emirleri sonucu yerinden edilenlerin sayısı 2 milyona ulaştı; birçok kişi defalarca yerinden edilmek zorunda kaldı.

Temel malzemelerden yoksun bırakılan yerinden edilmiş kişiler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalık okullarda yaşam mücadelesi veriyor. Bu alanlarda hijyen malzemeleri eksikliği, lavaboların yetersizliği ve bulaşıcı hastalıkların yayılması gibi tehlikeler öne çıkıyor.

İsrail ordusunun ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındıkları sivil noktaları hedef aldığı bildiriliyor.