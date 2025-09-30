Gazze'de Kıtlık: 453 Kişi Açlıktan Öldü, 150'si Çocuk

Gazze'de İsrail ablukası ve saldırıları sonucu kıtlık derinleşiyor; Sağlık Bakanlığı 7 Ekim'den bu yana açlıktan 453 kişinin öldüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 12:56
Gazze'de Kıtlık: 453 Kişi Açlıktan Öldü, 150'si Çocuk

Gazze'de Kıtlık: 453 Kişi Açlıktan Öldü, 150'si Çocuk

Sağlık Bakanlığı verileri: Kıtlık can alıyor

Gazze Şeridi'nde, İsrail'in saldırıları ve uyguladığı ablukayla derinleşen kıtlık nedeniyle 453 Filistinlinin açlıktan hayatını kaybettiği bildirildi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının yazılı açıklamasında bu veriler paylaşıldı.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan yaşamını yitirenlerin sayısının 150'si çocuk olmak üzere 453'e ulaştığı kaydedildi. Ayrıca, Birleşmiş Milletler destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) Gazze kentinde kıtlık ilan ettiği 22 Ağustos'tan bu yana 35'i çocuk olmak üzere 175 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze, yiyecek, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesi kıtlığı ile karşı karşıya olan büyük bir insani felaket yaşıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını ifade ediyor.

Sivil altyapının tahrip edilmesiyle Gazze'nin yüzde 88'i'nin zarar gördüğü belirtiliyor. Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan bölgede, saldırılar ve sürgün emirleri sonucu yerinden edilenlerin sayısı 2 milyona ulaştı; birçok kişi defalarca yerinden edilmek zorunda kaldı.

Temel malzemelerden yoksun bırakılan yerinden edilmiş kişiler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalık okullarda yaşam mücadelesi veriyor. Bu alanlarda hijyen malzemeleri eksikliği, lavaboların yetersizliği ve bulaşıcı hastalıkların yayılması gibi tehlikeler öne çıkıyor.

İsrail ordusunun ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındıkları sivil noktaları hedef aldığı bildiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Tarsus'ta Asansör Kazası: Pelin Yaşot Kıyga (27) Hayatını Kaybetti
2
Marmaray'da darp davasında sanığa 1 yıl 5 gün hapis, 5 yıl denetim
3
Kırgızistan'da Erken Genel Seçim 30 Kasım 2025'te
4
Harris: Trump'ın 20 Maddelik Gazze Planı İki Devletli Çözüme Katkı Sağlar
5
Trabzon Yoroz Limanı'nda insansız deniz aracı bulundu — Liman giriş-çıkış kapatıldı
6
İsrail'in Gazze'ye 24 saatte 160'tan Fazla Hava Saldırısı
7
Bağcıoğlu: KAAN İçin Acil Ara Çözüm Şart

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar