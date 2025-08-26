DOLAR
Gazze'de Kıtlık Can Almaya Devam Ediyor: Son 24 Saatte 3 Kişi Açlıktan Öldü

Gazze'de abluka ve saldırılar nedeniyle son 24 saatte 3 kişi açlıktan öldü; 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık kaynaklı ölü sayısı 303'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 11:15
İsrail'in saldırıları ve abluka altında kalan Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler sürüyor. Son 24 saatte 3 Filistinli daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı verileri

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte hayatını kaybedenlerin bilgisinin paylaşıldığı belirtildi. Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 303'e yükseldiği, bunlardan 117'sinin çocuk olduğu vurgulandı.

BM-IPC raporunun bulguları

Birleşmiş Milletler destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yayımlanan son raporda, 15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın felaket seviyesi olarak bilinen 5. seviye olduğunun kanıtlarla doğrulandığı bildirildi. IPC raporunda ayrıca, "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya" tespiti yer aldı.

İnsani durum ve yerinden edilmeler

İsrail'in yoğun saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesi eksikliğiyle büyük bir insani felaket yaşıyor. Başta çocuklar olmak üzere açlık kaynaklı ölümler artarken, yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Raporda ayrıca İsrail ordusunun sivil altyapıyı tahrip ettiği ve Gazze'nin %882,3 milyon olan bölgede yerinden edilenlerin sayısının 2 milyon'a ulaştığı ifade edildi. Çok sayıda kişi defalarca yerinden edilerek derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalık barınaklarda yaşamaya çalışıyor; hijyen eksikliği ve bulaşıcı hastalıklar yayılıyor.

Günlük saldırılar ve sivil hedefler

İsrail ordusunun günlük olarak düzenlediği saldırılar sonucunda yerinden edilenlerin çadırları ve barındıkları sivil noktalar sık sık hedef alınıyor. Bu koşullar altında Gazze'de açlık, susuzluk ve sağlık krizinin derinleştiği bildiriliyor.

