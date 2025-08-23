DOLAR
Gazze'de Kıtlık İlanı: Filistin Sağlık Bakanlığı 'Artık Eylem Zamanı'

Filistin Sağlık Bakanlığı, IPC'nin kıtlık ilanını değerlendirdi; 'artık açıklama değil eylem zamanı' diyerek uluslararası topluma çağrı yaptı, ölümler ve insani kriz vurgulandı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 14:56
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki abluka ve saldırılarına işaret ederek uluslararası toplumun artık sadece açıklama yapma dönemi olmadığını, "eyleme geçme" zamanının geldiğini açıkladı. Bakanlık, BM destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) Gazze'de kıtlığı ilan etme kararına ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, IPC kararının "geç de olsa" memnuniyetle karşılandığı belirtilirken bakanlık, "Ölen yüzlerce hayat kurtarılabilirdi ve binlercesi tehlike altında. Uluslararası toplum gerçek bir sınavla karşı karşıya, artık zaman açıklama değil eyleme geçme zamanı." ifadelerine yer verdi.

IPC Raporu

Birleşmiş Milletler'in desteklediği IPC, yayımladığı raporda "15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın felaket seviyesi olarak bilinen 5. seviyede olduğunun kanıtlarla doğrulandığını" bildirdi. Raporda ayrıca, "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespiti yer aldı.

İnsani Durum ve Ölümler

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde açlıktan ölenlerin sayısı 281'e yükselirken, bunların 114'ü çocuk oldu. Bakanlık, İsrail tarafından uygulanan sistematik açlığın sadece kıtlığa yol açmadığını; sağlık sektörü ve altyapıların tahribatı, kitlesel ölümler ve nesillerin hedef alındığı bir soykırımın parçası olduğunu vurguladı.

Gazze, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı bir insani felaketle karşı karşıya. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Yerinden Edilmeler ve Altyapı Tahribatı

İsrail ordusunun sivil altyapıyı tahrip etmesi sonucu Gazze'nin yaklaşık yüzde 88'i zarar gördü. Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan bölgede, saldırılar ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısı 2 milyona ulaştı; çok sayıda kişi defalarca yer değiştirdi.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalık okullarda hijyen eksikliği ve bulaşıcı hastalık riski ile hayatta kalmaya çalışıyor. İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin barındığı sivil noktaları hedef almaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı, açıklamasını uluslararası aktörlere bir uyarı ve çağrı olarak sundu: durumu belgelemek yetmez, acil insani müdahale ve etkili eylemler hayata geçirilmelidir.

